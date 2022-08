Andrés Goteira reivindica unha Meira na que "poida vivir a xente nova"

Andrés Goteira, o gañador de 13 premios Mestres Mateo coa súa primeira longametraxe, Dhogs, foi o encargado de abrir este domingo á noite as festas patronais na honra da Nosa Señora e San Roque cun pregón no que reivindicou unha Meira na que "poida vivir a xente nova".

Unhas verbas que rescatou da páxina web na que escribía o seu amigo Xose da Flor, aló polo ano 2016, e das que asegurou pensar "parecido".

Durante a súa intervención, na que estivo arroupado polo rexedor socialista, Antonio de Dios, e por outros membros da corporación municipal, o director de cine meirego repasou parte do pasado da vila a través de documentos históricos, lembrou varias anécdotas —algunha sobre a carreira popular do pasado sábado— e compartiu a copla popular Son de Meira, que versionara o seu grupo de "rock and roll de garaxe" Voladura, e que formou parte dunha conversa con Davide Salvado nun encontro na Ribeira Sacra.

Tamén lanzou a proposta de que o pregoeiro escollese sucesor e aproveitou o seu debut para animar a algúns dos presentes a participar nun concurso improvisado no que se puxeron a proba os coñecementos sobre Meira, enumerando negocios míticos que xa pecharan as súas portas.

PROGRAMACIÓN. A programación das festas patronais de Meira na honra a Nosa Señora e a San Roque continúa este domingo, o martes e o mércores. A charanga Os Trileros foi este luns a encargada de animar o pasarrúas previo á misa solemne cantada polo coro parroquial que se celebrou ás 13.00 horas e á que siguiu unha sesión vermú con Lecer. Pola tarde, a partir das 18.00 horas celébrase o 3x3, e ás 20.00 horas, un concerto da prebanda e o grupo de saxofos, e que servirá de preludio á verbena nocturna con Marbella e Lecer.

Este martes, ás 12.30 horas, celebrarase a tradicional procesión con saída da igrexa parroquial ata a capela de San Roque, que contará coa acompañamento musical do grupo de gaitas e da banda de acordeóns, e onde se oficiará a misa solemne.

A sesión vermú está prevista para as 14.00 horas con Coktail, que repetirá na verbena xunto á actuación de Antonio Barros. Antes, haberá festa infantil.

As festas patronais meiregas chegarán á súa fin o mércores coa xira campestre de Porto da Pena, unha xornada de lecer na que haberá xogos populares e música cunha charanga, un grupo e a discoteca móbil.