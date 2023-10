Andrea Méndez Soto: "Cando algo che gusta, hai tempo para todo"

Sempre quixo facer música?

De pequena máis ben xogaba a que era cantante de orquestra. Collía un quebranoces como micrófono e poñíame na terraza da casa como se fose o palco. Miña nai insistíame un montón en que entrase no grupo dos Valuros, pero a min nunca me interesou.

Como cambiou de idea?

Foi en 2015, a raíz dun concerto didáctico que fixo Abel Riveira con outros músicos para coller xente para a banda de Castro de Rei. Namoreime da trompeta, gustoume o seu son e ata agora.

Un ano despois xa estaba estudando no Conservatorio Profesional de Música das Pontes, no que rematou en 2022. Por que alí?

A banda desfíxose e quixen seguir con Abel. Había conservatorio en Vilalba ou Lugo, pero el estaba nas Pontes e xa tiñamos confianza. Déronme moitas facilidades, axudáronme moito, tamén na parte teórica Olalla Rodríguez, outra das profesoras. O conservatorio das Pontes é unha cousa incrible, están todos moi unidos, sénteste moi ben.

E quere seguir formándose tamén na trompeta?

Si, prepararei con Pepe Vaamonde as probas. E fareino por segunda vez para acceder ao superior na Coruña.

Ademais deste instrumento de vento metal, tamén toca a gaita. Como chegou a ela?

A través do grupo Cerna de Árbol, que me ofrecía seguir coa música no verán mentres non empezaba o curso no conservatorio. Un veciño prestoume unha gaita e empecei a tocar con Javi Loureiro. Estiven alí un curso e logo fun cos Valuros, outros tres, baixo as ordes de Fran Cupeiro. Agora estou estudando gaita con Brais Monxardín no conservatorio de Lugo.

Tamén forma parte da Banda de Meira e dirixe Asubíos da Chaira, Pandereteiras de Muimenta, Árdelle o Eixo e Charanga 555. De onde saca o tempo?

Cando algo che gusta, hai tempo para todo. De feito, sempre digo que me sobra, podería estar en 20 grupos máis. Pero por aquí cerca xa non debe haber moitos (ri).

Un dos proxectos do que se sente máis orgullosa é de Asubíos da Chaira. Como naceu?

Chamáronme para tocar nun concerto da coral de Cospeito e caínlles ben, despois din un curso de pandeireta con oito persoas. A cousa foi crecendo. O curso pasado eran 62 alumnos e este ano temos 108. Sempre facemos un festival no Nadal, que será o 15 de decembro e contará con artistas famosos ademais dos Asubiíños, que serán os protagonistas, e outro ao finalizar o curso.

Repite tamén como profesora na escola de música de Guitiriz. A docencia é o camiño a seguir?

Si, gustaríame ser profesora de instituto pola mañá e de conservatorio pola tarde.

Non entende a vida sen música?

Non, a verdade é que non sei a que outra cousa me podería dedicar. Quizáis á televisión, gústame moito. Transfórmome no escenario.

A súa traxectoria meteórica non sería posible sen...

A miña familia, principalmente os meus pais, por apoiarme e axudarme a que todo isto fose posible.