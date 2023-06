Andrea Maseda: "Quero contribuír a que o rural sexa máis amable e diverso"

Como xurdiu a idea de crear unha peza para explicar a problemática das minas na Terra Chá?

Despois de asistir a un encontro informativo organizado polo Sindicato Labrego e a plataforma contra as minas na Terra Chá, Ismael García comentounos que sería moi útil facer un vídeo que explicara as consecuencias negativas que provocarían na comarca as explotacións mineiras de seixo, a través do cal facilitar a compresión e concienciación da poboación sobre esta problemática. Xuntámonos un día e acordamos facer unha peza de narrativa visual, breve e concisa, que resultara atractiva para as novas xeracións, pois certamente eramos poucas as persoas mozas nesa xuntanza.

Quen participa na proposta?

Na peza participamos varias veciñas chairegas afectadas, como é o caso de Ismael García (Ponte de Outeiro, Castro de Rei), Javier Morán e eu mesma (Muimenta, Cospeito), e os artistas galegos Cristian F. Caruncho e Caxoto, as mans debuxantes e a voz narradora da peza.

Como resumiría a problemática que aborda?

O futuro da Terra Chá está gravemente ameazado polos macroproxectos mineiros que empresas como Erimsa pretenden instaurar dende o 2007 na nosa comarca. O seu modus operandi é sinxelo: alugan terreos a particulares, desinformándoos das consecuencias e prometendo unhas cifras económicas que non son comparables aos beneficios reais que obteñen da súa explotación.

Andrea e Caruncho na gravación da peza audiovisual. EP

Que pasa unha vez obtido o seixo?

Que marchan, pero ao seu paso deixan un rural empobrecido e destinado ao desastre ecolóxico e económico. É por iso que non compran os terreos, senón que os alugan, porque unha vez rematada a tarefa a terra queda infértil e inservible para a actividade agrogandeira da que vive directa ou indirectamente gran parte da poboación chairega. Unha auténtica artimaña especulativa, similar á da invasión eólica que sufrimos tamén actualmente, que pon en grave risco a supervivencia do noso territorio e á que debemos facerlle fronte mobilizándonos toda a sociedade en conxunto.

Non é o único proxecto no que traballou recentemente. Tamén recolleu historias de seis mulleres de catro municipios a través dunha iniciativa que obtivo o financiamento da Rede Museísta. Cal era o obxectivo que perseguía?

O obxectivo de (RE)CONEXIÓN era, e seguirá sendo, recoller e divulgar as historias de vida de varias bibliotecas vivas do rural lugués, salvando así os seus testemuños do esquecemento e reavivando os lazos interxeracionais -cada vez máis débiles- nas diferentes comunidades. Ademais, todas as entrevistadas foron mulleres, pois a súa memoria foi invisibilizada a través do tempo, sobre todo nos territorios rurais, e quixen contribuír a romper esta dinámica que a veces repetimos de xeito inconsciente.

"O futuro da Terra Chá está gravemente ameazado polos macroproxectos mineiros"

Naceu como un proxecto propio que quería continuar camiño neste 2023. Que pasos está a dar?

Neste momento estou inmersa noutros proxectos que ocupan a maior parte do meu tempo, sobre todo o nacemento de Neocultivo Cultural, onde a partir do próximo anos serei xestora sociocultural autónoma. E neste sentido, será tamén a comezos do 2024 cando retomarei (RE)CONEXIÓN, nun formato un chisco diferente, pero cos mesmos valores e obxectivos: escoitar de forma activa ás persoas grandes do territorio, recuperar e poñer en valor a súa memoria e tecer comunidade.

"Todas as entrevista foron a mulleres, pois a súa memoria foi invisibilizada a través do tempo"

Que foi o mellor e o peor desta experiencia?

Sen dúbida o mellor foi coñecer ás seis mulleres protagonistas: Dominica, Eladina, Esther, Maruja, Sagrario e Lidia; e velas entusiasmadas e felices por sentirse escoitadas. Un auténtico privilexio que se abriran a compartir con nós a súa historia. O peor, como case sempre: o tempo, xa que ao tratarse de obradoiros coa mocidade, onde algunhas participantes tiñan oito anos, a duración das entrevistas foi reducida a un par de horas co obxectivo de facelas máis dinámicas.

En que outros proxectos lle gustaría embarcarse?

Quero crear e participar en proxectos que aporten valor á sociedade e revitalice a oferta cultural e creativa nos territorios rurais. Creo que hai moito por facer en áreas como a equidade, a inclusión e o ecoloxismo, entre outras, e considero que a cultura é unha ferramenta estupenda para contribuír a melloralas a través de accións transformadoras que posibiliten que o rural sexa un espazo amable e diverso, onde todas teñamos o noso oco.

Andrea coas participantes no proxecto (RE)CONEXIÓN. EP

É xestora sociocultural. Para os profanos, en que consiste o seu labor?

Seguramente, hai moitos xeitos de ser e entender a labor dunha xestora cultural. No meu caso, nun primeiro momento analizo as necesidades nun determinado espazo, a partir de onde creo e impulso proxectos socioculturais que cubran as carencias detectadas e posibiliten a involucración da sociedade nos mesmos.

Utiliza o audiovisual como ferramenta de difusión?

Debido á miña formación previa en Comunicación Audiovisual, moitos dos meus proxectos inclúen o audiovisual como ferramenta a través da que crear, participar e difundir as diferentes actividades programadas. Sen embargo, aínda que o dixital nos dota de grandes posibilidades creativas e de comunicación, é importante coñecer e reflexionar sobre o seu uso para que non dominen e monopolicen todas as accións socioculturais. Saír á rúa, facer comunidade, é para min o prioritario, antes que calquera dinámica na rede.

"Muimenta é un espazo marabilloso onde aínda se convserva un gran sentimento de comunidade"

É de Muimenta, como definiría a súa vila?

Un espazo marabilloso onde aínda se conserva un gran sentimento de comunidade, de compartir e medrar en conxunto. Creo que as veciñas de Muimenta é o maior capital que pode posuír a vila, e agardo que no eido ambiental e sociocultural as cousas continúen progresando para que Muimenta non sexa só o recordo da casa onde medramos, senón tamén o fogar onde permanecer e construír a nosa vida.

Está implicada tamén na vida social e cultural da localidade?

Si, actualmente formo parte do colectivo Pozomouro, a través do que organizamos varios eventos culturais, como por exemplo o festival Pozomouro este 19 de agosto. Ademais intento colaborar e participar noutras actividades da vila: adestro ao tenis na Casa do Deporte, vou facer filloas á Festa da Filloa,...

Andrea participando con Miguel Morán no Xuventude Crea. EP

A unión é un dos sinais de identidade de Muimenta, cre que tamén se mantén nas novas xeracións?

Considero que a unión nos pobos é vital para a dinamización social e manter a tradición cultural, e as xeracións anteriores déronnos bo exemplo disto, facilitando que a xente moza de Muimenta recollamos e continuemos con este legado. Actualmente estamos cada vez máis activas na vida sociocultural e asociativa da vila, contribuíndo na creación desas tan necesarias redes entre persoas nas que permanece o sentimento de comunidade do que eu polo menos estou tan orgullosa. Estas redes son transversais e tamén existen entre as distintas asociacións, onde unhas nos nutrimos das outras a diario xa que cada unha aporta algo diferente: entusiasmo, experiencia, creatividade, coidados...

Afeccións? A cociña é unha delas... Dígoo porque gañou, xunto a Miguel Morán, o apartado de cociña do Xuventude Crea. En que se inspiraron para crear o prato?

A dicir verdade, somos bastante lambonas e nun dos restaurantes ao que fomos gustounos moito a combinación do chocolate co pistacho, e á hora de crear o prato acordámonos dela. Ademais queríamos incluír os flocos de millo, xogando co contraste doce-salgado, e incorporaralo nalgunha textura cremosa como o buñuelo, polo que nos puxemos a tixolear ata dar coa proposta final.

Haberá nova participación?

Despois de tres anos presentándonos e quedando segundas, o ano pasado logramos acadar o primeiro premio e iso impídenos volver presentarnos nesta modalidade do certame. Foi unha experiencia moi divertida, pero agora toca cociñar para as amigas e a familia, xa que temos algunha que outra queixa por non catar aínda o noso prato gañador.