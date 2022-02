La cuarta jornada del juicio contra Ana Sandamil por asesinar presuntamente a su hija, Desirée Leal, se centró este jueves en las declaraciones de los médicos y psiquiatras que atendieron a la acusada tras el suceso, concretamente durante los cuatro meses que permaneció ingresada en la unidad de psiquiatría del Hula.

Los primeros facultativos que tuvieron contacto con la acusada fueron los internistas que le prestaron asistencia en el servicio de Urgencias por su presunto intento de suicidio tras ingerir pastillas. Tal y como señalaron, Ana Sandamil llegó al hospital "estable y orientada", con un "discurso coherente" y mostrándose en todo momento "colaboradora" a la hora de seguir las indicaciones de los sanitarios. Según explicaron, las analíticas y las pruebas que le realizaron descartaron la presencia de tóxicos o drogas en el organismo. "Ella contó que había tomado diez compromidos de trazodona, pero que después había vomitado. Cuando llegó al hospital se encontraba activa y no tenía pérdida de conciencia", señalaron.

Tal y como marca el protocolo, tras comprobar que se encontraba estable, los médicos la dejaron en observación, donde la atendieron dos psiquiatras, que decidieron ingresarla. Tanto ellas, como la profesional que se encargó de su valoración en los meses siguientes, explicaron que Ana Sandamil presentaba "clínica psicótica".

La acusada les explicó que sus compañeros de un curso del Inem la perseguían y que alguien la vigilaba a través del móvil. También les contó que su familia estaba "muy extraña" últimamente y que incluso le había puesto "pruebas" a su progenitora para saber si era ella u otra persona. "Que estuviera orientada y hablara de forma coherente no descarta un trastorno psicológico. Nosostros concluimos que presentaba un cuadro psicótico, ya que tenía ideas de perjuicio, sonrisa inadecuada a las circunstancias y contacto extraño, es decir, una actitud que no era normal. No teníamos claro que presentara ideas delirantes, pero tenía el juicio de la realidad alterado", apuntaron.

Preguntada sobre la posibilidad de que Ana Sandamil simulara un posible trastorno, la psiquiatra encargada de su seguimiento lo descartó. "Yo nunca he tenido la sensación de que me mintiera. A veces sabía perfectamente que había fallecido su hija y otras veces no se lo creía, pero las personas que padecen un trastorno psicótico pueden tener recuerdos parciales y momentos de lucidez. Tras estar a tratamiento llegó a reconocer que las ideas que tenía sobre sus compañeros eran exageradas e incluso me preguntaba si yo creía que era posible que ella, en un momento de su trastorno, le hubiera hecho daño a su hija". La facultativa explicó que una persona con un problema psicótico puede llevar una vida totalmente normal, "aunque, por las entrevistas que mantuve con sus familiares, no creo que Ana estuviera haciendo una vida normal".

Esta percepción la tuvo también la médico de familia que la atendió en Muimenta en los meses anteriores al suceso. "Vino varias veces a la consulta y le receté la Trazodona para el insomnio, ya que tenía una reacción de estrés agudo por un problema con sus compañeros de un curso. Tenía ansiedad, pero no sospeché de ningún otro tipo de patología. Aun así, la derivé a salud mental, a psicología, pero ella no quiso asistir. Su madre", explicó, "me comentó varias veces que estaba muy preocupada por la conducta de Ana y por su negativa a visitar a un psicólogo, pero le expliqué que, siendo una persona mayor de edad y no estando incapacitada, no se le podía obligar".

En la jornada del jueves declaró también una psicóloga clínica que atendió a la acusada en 2012, quien explicó que la progenitora siguió una terapia por la "ansiedad" que le suponía separarse de la niña desde que nació. "Le creaba angustia dejar a la niña, incluso con su progenitor, por lo que le mostré unas técnicas de relajación y seguimos una terapia para trabajar el vínculo entre madre e hija", dijo.

De los testimonios de los médicos y psiquiatras que prestaron declaración este jueves en la vista se concluye que, tras la muerte de su hija, Ana Sandamil estaba orientada, tranquila y sin tóxicos en su cuerpo, aunque tenía "parcialmente alterada" la conciencia de la realidad. Estas conclusiones, sin embargo, tendrán que completarse con las tan esperadas impresiones de los forenses y demás peritos, que prestarán declaración durante la jornada de este viernes. Con todo ello, el jurado popular tendrá que concluir si la acusada puso fin a la vida de su hija, "algo que los investigadores confirman con total rotundidad", y si lo hizo plenamente consciente o anulada por completo por su trastorno psicótico.

"La palabra estricnina se buscó 14 veces en su tablet"

El agente que examinó los dispositivos de Ana Sandamil explicó que en la tablet de la acusada aparecían 14 búsquedas de la palabra estricnina, un veneno para hacer raticida que puede ser letal para el ser humano. El tío de la acusada afirmó que fue él quien realizó esas búsquedas, así como las de otros productos fitosanitarios para su explotación ganadera, aunque el agente señaló que no aparecían búsquedas de tales productos.



El lugar del crimen. El agente que realizó la inspección ocular explicó que las pruebas eran claras. "La autora es Ana Sandamil. Mi única duda es si la mató en la cama o en el suelo", dijo.