Una psiquiatra vio "síntomas psicóticos" en Ana Sandamil y otra la encontró "rara"

DIversos profesionales sanitarios que atendieron a Ana Sandamil, única acusada del asesinato de su hija Desirée Leal, testificaron este jueves en la Audiencia Provincial de Lugo.

Según la psiquiatra Cristina Uzal, que la atendió en el Hospital Lucus Augusti (Hula) un día después de que lo hiciese otra de sus compañeras y decidió su ingreso, Sandamil no mencionó a la niña.

Esta profesional ha testificado en la cuarta sesión del juicio que acoge la Audiencia Provincial de Lugo y ha contado que la encausada no estaba arrepentida de su intento de suicidio pero tampoco expresó "un motivo" por el que hubiese intentado interrumpir su vida y, salvo preguntas expresas, no habló de la menor, cuyo crimen se registró el 3 de mayo de 2019 cuando tenía siete años.

La actitud que Uzal vio en ella no era de una "persona normal" y tuvo serias dudas de si estaba empezando con un "cuadro delirante". "Orientada de saber dónde estábamos y qué día era sí estaba", pero por lo demás Uzal, que ya no trabaja en ese complejo médico, la encontró "extraña, rara".

Solamente habló de Desirée al ser preguntada expresamente y dejó caer que podría haber tomado pastillas accidentalmente.



"UN POCO ATURDIDA". El primer doctor que atendió a Ana Sandamil ha contado este jueves que los tóxicos en orina "no miden" la Trazodona, el antidepresivo que supuestamente ingirió para matarse. Ella contó a este médico, como ha relatado él ante el tribunal popular, que lo había consumido (diez pastillas) y que había vomitado.

La encausada le habló de otra idea autolítica anterior, de una botella que tenía para sí misma y que "no era", utilizó ese tiempo verbal, para la menor.

Este sanitario ha dicho de Ana Sandamil que llegó "estable" y que al ser una intoxicación medicamentosa, por protocolo, se quedó en observación para comprobar que no hubiese alteraciones y necesariamente debía pasar por Psiquiatría, pero fue todo "muy rápido" porque llegó bien.

Esta mujer de 45 años sabía que había fallecido su hija, él no se lo dijo, y aunque por momentos se mostraba "un poco aturdida" y soltaba "frases sueltas que no hilaba del todo", sí sabía "lo que estaba diciendo".

"SÍNTOMAS PSICÓTICOS". La primera psiquiatra que estuvo con ella, que también ha declarado, encontró en la enjuiciada "síntomas psicóticos", que ha enumerado: "Ideas de perjuicio" (decía del curso de placas fotovoltaicas que algunos apuntados sabían cosas de la "intimidad" de su hija y de ella que no deberían saber), "contacto extraño" (actitud no acorde a la situación) y "sonrisa inadecuada".

Una médico internista, que la vio para el examen físico, con un abordaje muy "aséptico", ha subrayado que en todo momento "colaboró" en la exploración y que "respondía de una manera coherente, con una actitud serena".

La facultativa halló algunas lesiones "evolucionadas", sin significado reseñable, así como las cutículas muy "cortaditas", pero también sin más, y pese a la sobreingesta, que siempre se la creen, ha detallado que el estado de "consciencia" no estaba "mermado".

Con un antidepresivo con acción sedante debería haber una "alteración", porque "cuando hay absorción es cuando empieza a haber efectos secundarios", pero al devolver, "lo lógico es que se expulse el contenido gástrico", sobre todo si es al momento, ha dado como explicación ante las preguntas formuladas por las partes. Este extremo, lógicamente, no han podido constatarlo.

"FUE MUY DURO VER LAS IMÁGENES". El padre de Desirée, José Manuel Leal, ha dicho este jueves a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo, que el miércoles fue un día "muy duro", porque se exhibieron las fotografías del cadáver de la pequeña.

"Fue muy duro ver las imágenes de mi niña. El estado en el que estaba", ha comentado a la prensa el padre, “y después decía la abuela que estaba dormidita y con la boca cerradita" en su cama. "Ver esas fotografías", ha añadido, "para un padre, para un ser humano, tenga o no niños", es "para venirse abajo", porque te dejan "sin palabras".

José Manuel Leal ha asegurado tener "muy claro” que los abuelos de la niña están mintiendo para encubrir a la madre y única investigada por el asesinato. "No soy juez. No se está juzgando eso. Lo principal es lo que se está juzgando y no quiero desviar la atención de lo importante”, ha añadido Leal, pero también ha reconocido que se planteó "en muchas ocasiones" emprender acciones legales contra las personas que, a su juicio, están encubriendo a la supuesta autora del crimen.

"UNA INVESTIGACIÓN CATEGÓRICA". El abogado que ejerce la acusación popular, Francisco José Lago, opina que la declaración de los agentes que llevaron la investigación fue "categórica, precisa y terminante", sin "contradicción" alguna con respecto a la autoría y a las circunstancias del crimen.

"Ha quedado acreditado que ella era consciente de lo que había hecho. Estaba orientada. Ha quedado claro. Los testigos fueron contundentes sobre la situación que presentaba ella y sobre cómo se produjo el hecho", dijo el letrado, "algo que no se discute y está fuera de toda duda".