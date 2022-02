Los forenses que este viernes han testificado en la penúltima jornada de la vista por la muerte de Desirée Leal han declarado que la niña murió asfixiada "con algo blando" que podría ser una mano o un antebrazo, e intentó defenderse.

"No tenemos dudas. Es un diagnóstico con alto grado de certeza", ha dicho en la Audiencia Provincial de Lugo uno de los especialistas que ha comparecido en el juicio, que se celebra con jurado popular contra la madre, Ana Sandamil.

El responsable de la agresión pudo estar por detrás o por delante de la menos, pues por las lesiones encontradas no se pueden inferir las posiciones, pero sí que la Trazodona no ha tenido nada que ver en el fatídico desenlace, por lo tanto está descartada la intoxicación medicamentosa como causa; e, igualmente, se desecha una caída fortuita.

En su relato, este profesional ha indicado en sala que hubo presión, compresión y signos de vitalidad, de manera que Desirée estaba viva en el momento en que se le produjeron las lesiones, fundamentalmente en dos zonas, cuerpo y cuello.

La sangre en manos, antebrazos y en el escenario, la habitación de la casa de Muimenta en la que vivían la niña, su madre y la abuela materna, muestra que hubo signos de defensa.

El fallecimiento de la pequeña se ha acotado: como muy pronto, a las 4:40 del día 3, y como muy tarde a las 8:05, la hora en la que llamaron a Emergencias.

Desirée Leal, cuyo padre, José Manuel, ejerce la acusación particular, fue encontrada muerta en la habitación que madre (Ana Sandamil) e hija compartían en Muimenta (Lugo), en casa de la abuela materna, con señales de haber sido forzada a ingerir un líquido en el que supuestamente se había disuelto un fármaco que consumía la madre y que se llamaba Trazodona.

En el examen forense, en el cadáver se vieron señales de una asfixia mecánica, la que habría causado en último término la muerte.

SANGRE EN EL PIJAMA. La parte inferior del pijama de Ana Sandamil, que ella enrolló y escondió debajo de la cama en la que durmió con su hija, contenía restos de sangre de la pequeña de siete años asesinada en mayo de 2019 y por cuyo crimen responde en un juicio oral con jurado popular su propia madre.

Es lo que han dicho dos guardias civiles, que han comparecido este viernes en calidad de peritos en la penúltima sesión de la vista que acoge la Audiencia Provincial de Lugo, y han especificado además que en ese pantalón se encontró, igualmente, una mezcla de restos orgánicos de ambas en los que se detecta saliva. En esta jornada declararán varios forenses, un testimonio que se prevé clave en el juicio.

Ana Sandamil se enfrente a una condena de prisión permanente revisable, que piden para ella Ministerio Fiscal y acusaciones, tanto la particular, que ejerce el padre de la menor, José Manuel Leal, como la popular, en manos de la Fundación Amigos de Galicia. Su defensa solicita la libre absolución al presentar a la mujer de 45 años como una enferma mental.

"Una persona que sufre un brote no intenta ocultar pruebas"

Antes de arrancar la vista, el padre de Desirée insistió en la tesis que viene defendiendo la acusación desde el inicio de la vista oral y, a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo, dijo que “una persona que sufre un brote psicótico no intenta ocultar pruebas”.

Leal reconocía que está deseando que finalice el juicio, porque todo el proceso se le está haciendo “muy duro”. De hecho, dijo que “el fatídico 3 de mayo” hubo “dos muertes”, la “de mi niña, que está en el cementerio, y la mía en vida. Esto es imposible de superar”.

El padre de Desirée afirmó que el “testimonio del último guardia civil” que compareció en la vista oral “fue ejemplar y tajante”, porque solo tenía la duda de si la niña “había sido asesinada en la cama o en el suelo” por parte de acusada, aunque se inclinaba por la segunda posibilidad, que lo hubiese hecho “de rodillas, encima de su cuerpo y, en compresión, para asfixiarla”.

“Mi niña, mi princesita, con solo siete años, intentó defenderse”, dijo José Manuel Leal, quien insistió en que “es muy contradictorio” que la defensa se base en un supuesto brote psicótico de la madre para tratar de eximirla de la responsabilidad penal.

Desde su punto de vista, “una persona que sufre un brote psicótico no intenta ocultar pruebas, no intenta esconderse. Dice sí, fui yo. No se cambia de ropa. No intenta encubrir nada. Sufre un brote y no está en el estado mental en el que debería estar. No se esconde”.