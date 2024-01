La candidata del BNG a la Xunta, Ana Pontón, prometió este lunes, en una visita a As Pontes, que si gana las elecciones creará una empresa eléctrica pública gallega "que garanta ás galegas e aos galegos o acceso á enerxía como dereito esencial e, ao mesmo tempo, faga que os beneficios que xeran os recursos galegos se queden no país".

"Unha das miñas primeiras decisións como presidenta en materia enerxética será quitar a cadeira que o lobby eléctrico ten no Consello da Xunta", anunció Pontón, que presentó sus propuestas en materia energética en As Pontes con la térmica como telón de fondo. "É un escenario simbólico do modelo enerxético que nos impoñen desde Madrid en contra dos intereses de Galiza e que permite que empresas como Endesa, Naturgy ou Iberdrola leven décadas explotando os nosos recursos sen que iso teña un retorno no país, nin para as pequenas e medianas empresas nin para as familias, moitas das cales seguirán pasando frío porque non poden asumir o elevado custo da luz", denunció.

Pontón explicó que el modelo del BNG se basa en tres cuestiones: poner la riqueza eléctrica de Galicia al servicio de los gallegos, democratizar el acceso a la energía y preservar la biodiversidad, el territorio y el medio ambiente.

Esta empresa pública, que estaría "aberta á participación dos concellos, como xa teñen en países como Francia ou Suecia", permitiría "o control da enerxía como ben básico e ir recuperando a xestión das centrais hidráulicas que vaian caducando".

La alternativa del BNG incluye la puesta en marcha de la tarifa eléctrica gallega. "As tarifas diferenciadas xa existen noutros países de Europa e teñen todo o aval legal", dijo Pontón, y defendió que si "en Galiza exportamos unha parte da enerxía eléctrica que producimos é lóxico que o custo social e ambiental que soportamos teña unha compensación".

La candidata quiso dejar claro que el BNG está a favor de la eólica, "mais non do boom eólico depredador ao servizo das grandes enerxéticas" y propuso que el viento sea declarado "ben público" para que su "explotación estea suxeita a concesións temporais» y que el litoral gallego sea declarado «libre de eólicos". Además, defendió que el desarrollo de nuevos parques esté condicionado a que las empresas tengan su sede en Galicia «e paguen aquí os seus impostos».