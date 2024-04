Ana Pena: “O sitio do PSdeG non é a oposición e imos dar o mellor para revertelo”

Con ilusión e nervios, a concelleira pontesa Ana Pena afronta un novo salto na política, tras ser nomeada aos 44 anos secretaria adxunta de Organización do PSdG de José Ramón Gómez Besteiro. Responsable de emprego, industria e seguridade e atención cidadá no Concello pontés, o seu é dos poucos nomes que se manteñen no goberno de Valentín González Formoso tras 17 anos. Actualmente en excedencia de Einsa —unha das empresas do plan de reindustrialización da mina, que hoxe fai equilibrios tras drásticos recortes— proponse poñer a súa experiencia á fronte dunha concellería clave nas Pontes ao servizo do PSOE en Galicia.

Como afronta este novo cargo que implica un salto da política local?

Con moita ilusión e co compromiso de poñer todo o meu esforzo e vontade para colaborar neste proxecto. Chegou un pouco por sorpresa, pero loxicamente síntome moi agradecida de que Besteiro contase comigo para formar parte desta executiva, tendo en conta que dentro da organización hai moita xente con moita capacidade para desenvolver este traballo. É un reto e unha oportunidade.

Pesa máis a ilusión ou os nervios?

Todo está incorporado [ri], pero sobre todo a ilusión de contribuír nesta nova etapa sendo consciente da responsabilidade que supón.

Será a secretaria adxunta do número dous, o exsenador Luis Ángel Lago Lage. Que relación teñen?

Xa nos coñeciamos e é unha honra poder colaborar con el. É unha persoa que dentro do partido ten una capacidade e unha experiencia máis que demostrada.

É un cargo de nova creación. É un posto de saída a outro nomeamento no congreso ordinario do PSdeG que se celebrará en ano e medio?

É un cargo novo en Galicia pero hai precedente no órgano federal do partido. Non hai que ir tan rápido! Aínda non tivemos nin a primeira reunión de traballo! Agora no que penso nesta nova situación é intentar contribuír e traballar para o momento presente.

É unha executiva en período de transición? Como a valora?

O secretario priorizou a paridade e está formada por 40 homes e mulleres con ganas de traballar. É unha etapa suxeita a posibles cambios, pero temos claro, e así o trasladou Besteiro, que con este novo equipo imos intentar dar o mellor de nós para situar ao PSdeG na posición que lle corresponde, que non é a oposición. Non é o noso lugar e así o demostra que seguimos sendo o partido con máis número de concelleiros e que goberna á maior parte do galegos.

Pero non é un momento fácil, o PSdeG foi a terceira forza política nas últimas autonómicas.

Por iso é o momento no que os socialistas temos que achegar a nosa experiencia, o noso esforzo e poñer toda a nosa vontade para reverter esa situación.

Cales son os retos da executiva?

Retomar canto antes a actividade do PSdeG e poñernos a traballar para ofrecer unha ferramenta para mellorar a vida dos galegos e as galegas e contribuír en proxectos estratéxicos como os dereitos sociais, o emprego e a reindustrialización de Galicia.

Co seu nomeamento, As Pontes seguirá presente na executiva que abandona González Formoso.

As Pontes vai seguir presente e esta nova executiva é unha continuidade do traballo e o labor que exerceu a dirección anterior, con Valentín como secretario xeral, un equipo ao que todos os militantes lle estamos moi agradecidos polo seu traballo.

Que destacaría de Besteiro?

Xa o coñecía ben. É sobradamente coñecida a relación, tamén persoal, con Valentín. E unha das cousas que me animou a decidirme é que a persoa que encabeza este proxecto é unha persoa dunha capacidade extraordinaria, que sufriu no persoal a peor parte da política e que decidiu a poñerse á fronte do noso partido e fíxoo con toda a ilusión e as ganas.

É a responsable nas Pontes de industria nun momento complicado, co peche da central e moitos proxectos en xogo. Será posible compatibilizar?

É completamente posible e é unha oportunidade de loitar para reindustrializar Galicia e As Pontes. O primeiro contacto que tivo comigo Besteiro foi especificamente porque a reindustrialización é un dos seus puntos estratéxicos e As Pontes foi durante anos un dos polos industriais de Galicia e desde o goberno local temos a determinación de que o seguirá sendo.

Algúns din que hai moito anuncio pero pouca realidade. Que lles di?

Os proxectos industriais estratéxicos son iniciativas que polo seu volume requiren uns procedementos administrativos moi complexos, pero que están nestes momentos en tramitación. Ademais, nos últimos meses tivemos moi boas noticias con empresas como Prometal ou Invenergy, con novas oportunidades laborais.