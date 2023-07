"A ampliación do polígono e mellorar a súa conservación son cuestións prioritarias para nós"

Son xa 15 os anos que leva Moisés Carballeira asentado no polígono industrial Sete Pontes de Vilalba, onde inicia una nova etapa como presidente da asociación de empresarios, que conta con máis de 200 socios. Ante el, e os seus compañeiros dunha directiva con cinco caras novas, preséntanse catro anos de intenso traballo.

Esperaba chegar a este cargo, ou era algo que non barallaba?

Non era algo que quixera expresamente pero para ostentar este cargo hai que coñecer moi ben o polígono, e para min esto é como unha parroquia, de feito chámolle así (ri). Hai que saber as necesidades e ver o que o rodea, e despois actuar en consecuencia para apostar por el, para que siga crecendo ano a ano e mellore cada día un pouco máis.

Leva xa oito anos dentro da directiva. Como valora esa etapa?

Neste tempo que estiven con Álvaro Fraga de presidente houbo moita aposta pola ampliación e pola limpeza do polígono, moitas melloras e medidas boas. Pero ao mellor si que deixamos algo de lado o polígono nalgúns momentos, non de non facernos cargo del, senón de ser conformistas e deixar que o tempo pasase.

Cales van ser os puntos prioritarios da nova directiva?

Temos entre uns 20 e 25 puntos para esta nova etapa, pero hai varios que son prioritarios e imos tentar facer si ou si canto antes. Un deles é a ampliación de solo industrial, parécenos moi importante para o crecemento do polígono e tamén de Vilalba, xa que se van poder instalar aquí novas empresas. E outro é atender as necesidades de conservación e coidado para dar unha boa imaxe e non se vexan signos de abandono por ningunha parte.

Como definiría a directiva que entrou agora con vostede?

Somos dez persoas das cales cinco son caras completamente novas e as outras xa coñecidas. Os encargados das áreas de comercio e de hostalaría son unha moza e un mozo con moitas ganas de traballar e de mellorar, con dous negocios en Vilalba e que saben moi ben como está a situación.

E cal é a do polígono?

Hai moitas empresas, pero creo que con espazo para instalar máis firmas poderiamos estar entre os polígonos máis potentes da provincia, contando ademais cunha situación xeográfica moi boa para o transporte, algo que se valora de maneira moi positiva.

Cónstalle que houbera empresas interesadas en asentarse no polígono e non o puideran facer?

Si, hoxe mesmo hai empresas interesadas en asentarse no noso polígono. De feito, hainas que ao non ter sitio nin naves libres aquí marchan para outros das proximidades, como é o das Pontes. Neste caso que cito, eu sei de varias que marcharon para alí, e que teñen sobre 15 empregados cada unha.

Cales van ser os primeiros pasos?

O primeiro que imos facer é poñernos en contacto co Concello para manter unha reunión coa alcaldesa e coas persoas que leven as competencias que teñan que ver co polígono, e tamén coa hostalaría e co comercio. E tamén cos organismos comarcais e autonómicos e coa xente do polígono.

Tamén levan a hostalaría e o comercio, como ve estes sectores na actualidade?

Pois tanto un como o outro levan uns anos no que o están pasando mal, pola crise, pola suba de prezos e tamén polos efectos da pandemia. E agora tamén hai bastante lío coas obras da Rúa da Pravia, pero eu creo que cando estea rematada e operativa vai quedar bonita e moderna, e que aos negocios que están nela vailles ir ben.

Como querería ver o polígono en catro anos?

Se se fai o 90% das cousas que temos en mente xa me chega. Unha das máis novidosas é unha gardaría para a xente do polígono, para nenos de Moisés Carballeira, ante a sede da asociación. dous a seis anos.