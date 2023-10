El amor hasta el final

"Daba gusto verlos. Obviamente todo el mundo discute, pero nunca se despegaban. Eran inseparables. Si ella se iba, él preguntaba siempre cuánto tiempo tardaba". Y así se fueron, juntos.

Inocencia Augusto López, de 90 años, y Albino Guerreiro Fernández, de 92, fallecieron la semana pasada con apenas unas horas de diferencia. Estaban en la misma habitación del hospital. Ella hacía tiempo que tenía una batalla contra el alzhéimer, pero él siempre estaba a su lado, era su memoria viva. Tampoco la dejó al final.

Acababan de pasar juntos el covid, esa enfermedad que lo cambió todo con una pandemia mundial que dejó muchos dramas e inmensos vacíos.

"Ella ingresó el día anterior. Estaba bastante bien, pero tenía problemas respiratorios que derivaron en una neumonía bilateral. Él estaba bien, lo pasó como si nada y ya daba negativo, pero no quería levantarse al irse ella. El médico de cabecera le hizo pruebas y al final lo mandó para Lugo. No le encontraban nada, solo tenía sueño. Y al final resultó ser una infección", relata su hija.

Para ella y sus cuatro hermanos saber que se fueron juntos es la mejor manera de sobrellevar el doble golpe. "Es difícil hasta explicarlo. Ojalá que todas las vidas fueran así", dice.

Inocencia, natural de O Paraño, en As Pontes, y Albino, de Roupar, en Xermade, se conocieron como lo hacían muchas parejas antes, en el baile. "Él andaba en la bici e iba a las fiestas de Muras, de As Pontes...". En el antiguo Liceo de As Pontes se cruzaron, al menos de forma consciente, por primera vez. Y sus vidas ya caminaron de la mano, pese a los reveses y las distancias obligatorias que marcaba el trabajo. Quizás por eso, desde que él se prejubiló ya nunca se volvieron a separar.

Se casaron jóvenes. Rondaban los 20 años. "Eramos uns nenos", decían ellos, que tras dos años de noviazgo pasaron por el altar. A los tres años de su matrimonio tuvieron a su primer hijo, Albino, que falleció, y después llegaron Fina, Jesús, Mari, Pilar, que también murió de niña, Flora y Noelia.

Trabajadores incansables, mantuvieron su familia unida. Él, que empezó en Endesa, se fue a probar suerte a Barcelona y allí se formó de maestro de obras haciendo embalses y encofrados. "Venía siempre que podía, iba por campañas e iba girando su dinero. Se fueron situando económicamente bien, nunca nos faltó de nada gracias a su esfuerzo", relata su hija. Ella cuidó de sus hijos, de su madre y de la casa.

Eran para algunos la pareja perfecta. La prueba de que el amor, a veces, es para siempre.