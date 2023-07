Amigos da Madeira reivindica la necesidad de conservar los oficios

La Asociación Amigos da Madeira reivindicó este sábado, en el pregón inaugural de las Festas do Carme e a Fraga de As Pontes, la necesidad de conservar, proteger y transmitir a las futuras generaciones los oficios tradicionales, "para que non desaparezan como se de un soño se tratara", afirmó el presidente, Alfonso Franco.

En su discurso, agradeció la invitación para abrir los festejos, al entender que esta distinción muestra "o interese desta vila non só polo humilde esforzo que os membros desta asociación facemos a prol da supervivencia duns oficios case desaparecidos", sino también por el "interese por eses oficios, que se atopan no cerne mesmo da nosa cultura, das nosas tradicións e que tiveron tan grande importancia no desenvolvemento das Pontes e a súa bisbarra".

Ata 27 artesáns que se adicaban só á fabricación de cuncas de pau

Así, Franco recordó que en el siglo XVIII, cuando "ser autosuficiente era case unha obriga", había en la localidad "ata 27 artesáns que se adicaban só á fabricación de cuncas de pau". En ese repaso histórico, también puso de relieve otros oficios que tuvieron relevancia, como los "oleiros, cesteiros, cunqueiros, cullereiros, selleiros ou tallistas", muchos de ellos ya desaparecidos.

Sí resistió el torneado de madera en As Pontes gracias a "Severino Castro e despois aos seus fillos", que mantuvieron viva esta actividad económica a través de una empresa que se fue adaptando y reorientando.

La maestría de Lolo Castro con la yerga -el torneiro pontés recibió en 2018 el Premio Artesanía de Galicia por su trayectoria como artesano- fue también una de las claves que explican el origen de los Encontros Internacionais de Torneiros da Madeira que se celebran en la localidad vecina de Xermade, y cuyo germen está ligado a las figuras de otros dos ponteses, Fernando Vérez y Tito Ledo.

"A recuperación dos oficios é un camiño longo e complexo que pasa pola posta en valor dos produtos artesáns", añadió Franco, quien pidió a los vecinos que contribuyan con esa "economía circular que antes coñecíamos por mercado local".

La jornada inaugural de las fiestas patronales pontesas incluyó un concierto de Los Secretos en el Canal IV y verbena con la orquesta Marbella y el grupo Assia.

Hoy habrá pasacalles con Canavella y No Cómbaro y concierto de la Banda Cultural y Recreativa, a la que le seguirá una vermú con Trasnos. También se celebrará la tradicional procesión nocturna y habrá verbena con París de Noia y Capitol.