Amigos da Madeira: a renovación da arte do torno

O colectivo pontés Amigos da Madeira, creado no ano 2006 da man de oito afeccionados ao torno, realizou esta fin de semana a súa xornada de portas abertas no Hexágono da Fraga, nas Pontes, nun intento de mostrar o seu traballo e poñer en valor un oficio que resiste ao paso do tempo.



"Do que se trataba é de mostrar o traballo que realizaron os alumnos dos obradoiros deste ano. Estamos centrados en que expoñan eles as súas pezas, para mostrar o que aprenderon", explica o presidente do colectivo, Alfonso Franco, que asegura que "a tornería está nun bo momento".

"Hai xente que nos está preguntando continuamente para asistir aos obradoiros, que teñen ganas de vir e xente que nos pide que lles gardemos sitio", indica Franco, mentres fala de interesados de diversos lugares como Lugo, Xestoso, Ferrol, Cedeira ou As Pontes.

Xornada de portas abertas de Amigos da Madeira. C.Arias

O colectivo, que suma actualmente un total de 68 integrantes, ten un amplo programa de actividades ao longo do ano, que nestes últimos tempos reforzan cunha aposta por recuperar os xoguetes de sempre e antigos xogos tradicionais.

Un gran número de actividades

Amigos da Madeira impulsa o Encontro Internacional de Torneiros de Xermade, diversas exposicións e realizan mostras en vivo en diferentes feiras e citas culturais e gastronómicas das Pontes e doutros concellos da zona.

"Como novidade estamos facendo pequenos xoguetes co torno e estamos intentando recuperar os xogos tradicionais que había por aquí para que os nenos se divirtan", explica Alfonso Franco, que indica que ao longo do ano teñen diversas visitas de escolares no Hexágono da Fraga.

Xoguetes feitos con torno. C.Arias

"Este ano viñeron todos os alumnos do Ceip A Madalena, das Pontes, e tamén de Ferrol, Cabanas, Viveiro e Vilalba", explica o presidente de Amigos da Madeira.

"Vemos que lles gusta moito todo o que ten que ver cos xogos tradicionales, que non só lles gustan os móbiles, e que unha vez que coñecen os xogos, encántanlles e pásano moi ben", di mentres defende esta nova aposta para loitar pola memoria.