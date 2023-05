Amigos da Feira celebra as súas vodas de prata

Dende tempos remotos, as feiras xogaron un papel fundamental no desenvolvemento socioeconómico, especialmente nas zonas rurais. Foron polo de atracción, favoreceron os tratos e crearon canles de comunicación entre vendedores e compradores, ademais de ser tamén un punto de encontro para a veciñanza.

A súa relevancia era tan grande en municipios pequenos como o de Castro de Rei que hai 25 anos os seus veciños decidiron crear da man da súa feira unha asociación, que coas súas accións tamén realizou unha función de vital importancia para o devir desta localidade chairega.

Amigos da Feira, que traballa arreo para dinamizar a vida social e cultural de Castro de Rei, cumpre este mes de maio as súas vodas de prata, e aqueles que puxeron a semente que hoxe agroma coa mesma forza e intensidade que hai un cuarto de século fan repaso daqueles inicios que se remontan xa a finais da década dos 90.

"Antes de que se crease a asociación, foi Julio Pita Muimelo o que propuxo que había que darlle un impulso á feira, ofrecendo postos para comer o polbo", conta Germán Naval Lage, o que asumiu a primeira presidencia da entidade, á que accedeu un pouco por casualidade.

"Alguén tiña que estar", di 25 anos despois, recordando que, unha vez realizados os trámites para a súa posta en marcha, os primeiros pasos foron encamiñados non só a impulsar a feira, senón tamén a dar a coñecer a contorna e o patrimonio do municipio.

Homenaxe aos zoqueiros en 1999. AEP

Así foi como se creou a Ruta do Azúmara, un roteiro que "foi deseñado dende cero" polos socios da entidade, que tamén se encargaron de sinalizalo e acondicionalo —actualmente esta tarefa depende do Concello— e que ademais fai paradas en lugares destacados do municipio como o Castro de Viladonga, de onde parte, ou como a mina de arsénico, un xacemento que nos anos 40 supuxo un importante complemento para a economía local, e cuxa boca permanece aínda aberta a aqueles que queiran achegarse á súa historia.

"Alí fixemos unha homenaxe aos mineiros, e despois tamén acordamos facer outra aos zoqueiros. A xente maior tiña moita ilusión por dar a coñecer eses oficios, que os máis novos os valorasen e perdurasen no tempo", conta Germán sobre as primeiras actividades promovidas por Amigos da Feira.

TRES DÍAS. Nesa mesma liña de actuación acordouse celebrar tamén a Festa da Malla. "Xa se estaba facendo en Meira con éxito, e decidimos probar", explica Germán. E dúas décadas despois este segue sendo un dos eventos máis importantes que promove a entidade, que celebrará en agosto unha nova edición despois do obrigado parón pola pandemia.

Así o confirma o actual presidente, Héctor Anllo —acompáñano na directiva José Antonio Freire, como vicepresidente; Adrián Naval, como secretario; Ana Freire, como vicesecretaria, e Carmen Uz, como tesoureira. Mentres que como vogais están Vera Rivas, Gemma Freire, María Luisa Tejeda e Miguel Anllo— quen indica que a festa se celebrará en tres etapas no mes de agosto, segundo marca a tradición.

"A sega será o 5, a meda farase o 13 e a malla será o 20", avanza sobre unhas datas que quedan xa marcadas no calendario para veciños e curiosos que desexen achegarse ata a carballeira de Castro de Rei a revivir esta tradición.

A asociación foi a promotora da Ruta do Azúmara en 1998. AEP

Unha cita que nun futuro próximo espera poder acadar o recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia, segundo explica Héctor, recordando que os trámites os iniciou xa hai tempo outra directiva.

"Moitas destas declaracións non se estudan ata que chegan ás 20 edicións, por iso a deste ano é tan importante, porque tamén poderá servir para retomar os trámites e ver se podemos entrar nesa categoría", precisa, mentres explica outros dos eixos de actuación dunha asociación que tamén conseguiu nestes anos que o Concello construíse unha caseta do polbo na carballeira ou mesmo un dos máximos recoñecementos posibles: que unha céntrica rúa de Castro de Rei leve o nome da asociación.

A todo isto súmase o traballo que se está facendo por fomentar o comercio local, especialmente os días de feira, tal e como xa facían aquelas primeiras directivas, promovendo dende hai uns meses sorteos de vales de compra entre os veciños que se poden canxear nos comercios colaboradores.

Tamén ofrecen actividades culturais en colaboración con distintas administracións e retomaron a celebración do magosto, ademais das excursións.

A entidade conta actualmente con 195 socios, unha cifra que se mantén no tempo pese ao paso dos anos. O último domingo de feira do mes, no local que a entidade ten no Campo da Feira, é cando se abonan as cotas, se entregan os carnés e se fan novas inscricións.

"Recibimos unha subvención pequena do Concello que está orientada á malla, pero a nosa supervivencia depende dos socios", explica Héctor Anllo, que espera que Amigos da Feira poida vivir, grazas ao esforzo e implicación de todos, outros 25 anos máis.

Programa

Amigos da Feira festexará o seu 25 aniversario o vindeiro 21 de maio, coincidindo coa tradicional Ruta do Azúmara que a entidade deseñou e promoveu hai máis de dúas décadas. Ademais da camiñata, que se iniciará no Castro de Viladonga —ás 10.00 horas sairá do Campo da Feira o autobús cara ao xacemento— haberá outras sorpresas.

Petiscos e sorteo

Todos aqueles que interveñan na ruta poderán desfrutar á súa conclusión duns petiscos no Campo da Feira, previstos para as 12.30 horas. A continuación, a entidade celebrará o sorteo mensual na feira valorado en 120 euros, dentro da campaña Compra en Castro de Rei que busca incentivar o comercio de proximidade.

Descubrimento e xogos

Na sesión de tarde, a actividade reiniciarase en torno ás 16.00 horas, co descubrimento dunha peza conmemorativa polas vodas de prata, que foi elaborada pola artista multidisciplinar local Carmen Cabaneiro, e que se instalará na costa da igrexa. Posteriormente, haberá animación musical e os asistentes poderán gozar dos xogos populares de Xotramu.

Excursión

Para abrir boca antes das celebracións, a entidade organizará o 14 de maio unha excursión ás minas de Arnao e á vila de Luarca. Haberá 55 prazas que se cubrirán por orde de inscrición. O prezo é de 40 euros para socios e 45 para os que non o sexan. O prazo remata o día 7.