Los alumnos del Ceip de Román ejercen de guías con los del IES Monte Castelo

Los 35 alumnos de 1ºA y 1ºB del IES Monte Castelo de Burela, acompañados por algunos de sus profesores, conocieron este jueves el patrimonio y la historia del concello de Vilalba de la mano de los once pequeños de 3º y 4º de primaria del Ceip Terra Chá de Román, que ejercieron de guías dentro del programa ‘Camiños da terra, camiños do mar’, una iniciativa que busca facilitar el paso entre etapas educativas.

El grupo llegaba alrededor de las 10.30 horas a Vilalba, donde fue recibido por la alcaldesa, Elba Veleiro, y la concejala Antía Rama, que también acompañaron a los escolares en su visita a la Torre dos Andrade. Allí, como en una especie de viaje a la época medieval, les esperaba Manolo Ferreiro, caracterizado para la ocasión y dispuesto a contarles los secretos de la fortaleza y las familias que la ocuparon.

Explicación de Manolo Ferreiro, en el Parador. S.IGLESIA

Más tarde, los casi 50 alumnos se acercaron a las instalaciones del Grupo Forma-t, en el polígono vilalbés, para luego disfrutar de la comida en el área de A Magdalena. Ya por la tarde, fue el turno de conocer la escuela habanera de Santaballa, de la mano de la Liga Santaballesa, y las aguas medicinales de la Charca do Alligal.

La iniciativa, que tildan de "totalmente espontánea", partió de la directora del instituto, Carmen Castelao, y de su homólogo en Román, José Manuel López Barrio

"A idea é valorar a nosa cultura e a nosa contorna, ademais de que os alumnos vaian familiarizándose con outras etapas educativas, como é a Eso ou FP", explicaba la directora del IES Monte Castelo, Carmen Castelao, ideadora de una iniciativa "totalmente espontánea" que contó con el 'sí' inmediato de su homólogo en Román, José Manuel López Barrio, y que confían en ampliar a todos los centros que estén interesados en fomentar el intercambio entre escolares de distintas etapas y edades.

La próxima parada será el miércoles 15 en Burela. "Eu son de Ribadeo, pero sei que Burela é moitísimo máis que unha vila mariñeira; aproveitando que temos docentes no centro que a coñecen moi ben, eles poderán falar da súa historia e as súas particularidades", comentó la directora de un centro "moi peculiar con respecto a outros; no noso hai 17 nacionalidades, así que son consciente de que non só son importantes os resultados académicos, senón tamén formar cidadáns e formalos na diversidade".

El miércoles 15, los niños de 1º a 4º de primaria irán a Burela para conocer su historia, la lonja, el origen geológico de la playa y el barco-museo Reina del Carmen

En esa jornada, los alumnos de 1ºA y 1ºB de Eso recibirán a 25 pequeños del colegio de Román, que van desde 1º hasta 4º de primaria, y les mostrarán las instalaciones de su instituto. Luego, harán una ruta histórica acompañados por la cronista oficial de Burela, irán a la playa a recoger basura y allí el jefe de estudios del Monte Castelo les explicará el origen geológico, verán la lonja y visitarán el barco-museo Reina del Carmen.

Desde ambos centros agradecen la colaboración de entidades, consellería y concellos involucrados, mientras que la regidora vilalbesa manifestó su deseo de que profesores y alumnos burelaos vuelvan a la capital chairega, "que aquí estaremos encantados de recibilos".