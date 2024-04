Altofalante da tradición a manter

"Hoxe, estando aquí, aínda teño máis claro o gran acerto que foi concederlle o premio á Moexmu", aseguraba Carlota López Pardo, vicepresidenta do Grupo Aresa, cuxo 24º Premio de Desenvolvemento Rural foi este ano para a Mostra Exposición Muimenta (Moexmu). Díxoo nun momento do tradicional pregón que abría a cuadraxésima edición desta gran feira multisectorial chairega que, tras superar este fito, xa ten sinalada unha nova meta: acadar a declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia.

Por esta distinción avogou a pregoeira: "Cúmprense todos os requisitos: é unha importante feira gandeira, de carácter cultural, que enxalza as tradicións que os galegos non queremos perder". López aludiu á "singularidade e ao arraigo" da cita e, ante todo, ao que significan iniciativas coma ela, que "manteñen vivo o rural", xunto aos outros dous piares básicos: "Ter traballo e servizos".

"A Moexmu é un altofalante que contribúe a explicarlle á sociedade a radical importancia que ten a Terra Chá para a nosa soberanía alimentaria e, polo tanto, a importancia vital desta terra para o noso presente e futuro", destacaba a pregoeira, mentres que o conselleiro do Medio Rural, José González, salientaba aquilo que se constata ano tras ano na Moexmu, a "capacidade do sector gandeiro, ao nivel de calquera outra rexión de Europa". Incidía así en que esta é unha terra cunha "extraordinaria produción agrogandeira, sendo "líderes", en calidade, en benestar e en condicións hixiénicas e sanitarias, situándose entre as dez rexións europeas de máis produción láctea.

González asegurou que a Xunta seguirá a traballar en iniciativas a prol do rural e quixo agradecer a todos aqueles que fan posible a Moexmu, da que non só destacou a calidade do gando que compite na xornada do sábado no concurso de raza frisoa -participan 90 exemplares de 17 ganderías-, senón tamén as fantásticas instalacións do recinto feiral Manuel Vila, no que este ano o Concello de Cospeito fixo diversas melloras.

"Hai moito traballo detrás", aseguraba pola súa banda o deputado provincial Miguel Fernández, quen incidía tamén no papel desta feira como "referente na defensa e posta en valor do sector agrogandeiro, non só na provincia, senón en toda Galicia", compromentendo tamén a colaboración da Deputación.

Ao seu "total e absoluto apoio" á feira decana de Cospeito tamén facía alusión o alcalde, Armando Castosa, que recordaba que ao importante patrimonio cultural, natural e histórico do concello había que sumar tamén as feiras.

O rexedor agradeceulles unha por unha ás numerosas autoridades asistentes a súa presenza no Moexmu Arena, que onte se estreaba co concurso de preparadores xulgado por Bonet Cid, e entre cuxos sete participantes Lorena Iglesia, María Otero e Xabi Montes recibían distincións polo seu bo facer.

Castosa entregáballe tamén unha placa conmemorativa desta cuadraxésima edición ao coordinador da Moexmu, José Manuel Rus. "É para todo o pobo", dicía este ao recollela despois dunha intervención na que lembraba algunhas das datas sinaladas dende aquela primeira edición de 1985.

É que ao longo destas 40 citas houbo moitos cambios e avances, tamén no sector agrogandeiro, mais, como dixo a pregoeira, o que se mantén inalterable é "a ilusión, a enerxía e o bo facer das persoas que organizan esta feira".

E esas xentes de Muimenta representadas pola comisión organizadora -hai seis rotatorias- que neste aniversario preside Tino Méndez, animan a todo o mundo a visitar unha feira que hoxe ofrece o concurso de gando, coas xatas pola mañá e as vacas pola tarde, e a poxa de Africor, e que mañá domingo contará co concurso de manexadores, a entrega de todos os premios gandeiros e o certame de cans de palleiro.