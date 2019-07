El alto precio del CO2 abre un futuro incierto para la térmica de As Pontes

El alto precio de la tonelada de CO2, que alcanza cifras históricas, combinado con la caída del coste del gas, abre un futuro incierto para la térmica de As Pontes. La falta de actividad en la central ya supera los tres meses, un período de tiempo récord para uno de los principales productores energéticos en España, con una capacidad instalada de 1.400 megavatios que soporta cientos de puestos de trabajo. Hay unos 180 empleos directos en la térmica, a los que se suman 150 del transporte del carbón y más de 200 de las empresas auxiliares.

En esta situación, Miguel Temboury, director de Endesa Noroeste, y Marcelo Rinaldi, responsable de la planta, mantuvieron este martes una reunión con representantes de los cuatro grupos políticos de As Pontes con el objetivo de "ser transparentes" y poner sobre la mesa el momento de incertidumbre que atraviesa la central.

La eléctrica, que está invirtiendo más de 200 millones en la adaptación de la central a la nueva normativa de emisiones europea, reconoce que la situación es "muy complicada" y que no hay previsiones de producción a corto o medio plazo porque es algo que determina el mercado. Aún así confirman que se están buscando fórmulas y se están haciendo pruebas para buscar algún tipo de combustible más barato para poder producir a un precio que le permita entrar de nuevo en el mercado.

En la reunión estuvieron presentes Ana Pena y Antonio Alonso, del PSOE; Francisco Da Silva, del BNG; José Manuel Ribeira, de Xuntos por As Pontes, y Javier Acosta, del PP. Y el balance fue unánime. Desde todas las formaciones políticas muestran la "preocupación" por el futuro de la térmica.

"Es un escenario en el que parece que se han aliado los astros para que no funcione esta central. El precio del gas y la elevada subida del CO2 hacen que no sea competitiva, por lo tanto la situación es preocupante, pero estamos convencidos de que esta central, en la que se han invertido 400 millones de euros en los últimos diez años, es estratégica para el país y lo seguirá siendo", explica Antonio Alonso, que señala a otro de los problemas en este escenario de incógnitas.

La formación de gobierno estatal es imprescindible para la puesta en marcha de la comisión de trabajo que se anunció tras las protestas de los camioneros y que incluirá a tres ministerios —Industria, Transición Ecológica y Fomento—, Red Eléctrica, Endesa, el comité de empresa, los camioneros del carbón y el Concello.

"Estamos a la espera, pero si no hay Gobierno no se puede hacer y lo que solicitamos es una transición justa de las energías fósiles a las renovables", dice Alonso, que indica que también hay prevista una reunión del alcalde de As Pontes con Miguel Arias Cañete, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. Pero también habrá que esperar. La cita estaba programada para esta semana pero finalmente fue pospuesta hasta septiembre.

Desde los partidos de la oposición agradecieron la reunión para conocer de primera mano la información por parte de Endesa y urgieron soluciones. Y aunque reconocieron que esta inactividad en la central llegó de sorpresa para todos, también recriminaron al gobierno local la falta de alternativas a largo plazo, ya que las térmicas se están apagando.