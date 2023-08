Alto do Pereiro: a vista que coroa os latifundios

Localización

Trátase dunha cima con acceso por estradas municipais con varias conexións dende a LU-122 que une Paraxes con Vilanova de Lourenzá. As coordenadas son 43.261039, -7.294748 e pertence á parroquia de Gueimonde. A mellor forma de acceder é cun todoterreo ou subindo a pé ata o punto máis alto.

Vértice xeodésico

Neste punto atópase un dos sinais de cemento da rede española de vértices xeodésicos construída no ano 1982 e que sinala o sueste cara á Pastoriza. Concretamente, é o punto número 4865. No mesmo concello está o 4828, ao noroeste de Reigosa, no monte de Mudia.

Altitude

Esta localización sitúase a unha altitude de máis de 630 metros sobre o nivel do mar, o que lle permite contar coas súas vistas infinitas.

A Pastoriza é un concello que bebe do Miño, das súas infinitas pradarías e do gran número de cabezas de gando que acumulan as súas máis de 300 explotacións gandeiras, cuxos donos traballan os infinitos latifundios que converten a este concello chairego nunha paisaxe única e pintoresca que non deixa indiferente a ninguén.

Na parroquia de San Mamede de Gueimonde, coroando a máis de 600 metros de altitude, atópase o alto do Pereiro, unha cima dende onde pode observarse todo o verde que caracteriza ás terras pastoricenses e se vai combinando cos marróns e amarelos das terras labradas ou recén recollidas.

O vértice xeodésico localizado no cumio do lugar. NOEMI FERNÁNDEZ

Pero esa variedade de tons hai épocas nas que se unifica. Por exemplo, nos invernos máis fríos nos que a neve agasalla aos pastoricenses cunhas folerpas que tinguen de branco os seus terreos, facendo de todos un manto infinito que no alto do Pereiro chega a semellar a máis fermosa pista de esquí. Marcos García, veciño do barrio de Fontela na parroquia de San Cosme de Piñeiro, lembra a perfección esa capa de neve que aproveitaba cos seus veciños e amigos "para tirarnos cos sacos pola neve", ideando a zorra máis rural que todo neno da contorna ten experimentado algunha vez.

Pero Marcos, un mozo apaixonado da natureza e dos animais, non deixaba de visitar este punto en calquera das estacións do ano. Tamén na primavera ou no outono, o alto do Pereiro era a localización perfecta para unha tarde de aventuras.

"Cando eramos máis nenos, iso para nós era un reto. Sentiamos que subir alí era como escalar unha gran montaña", relata Marcos daquela época na que non facía falta máis que unha boa imaxinación para converterse en escaladores profesionais.

E as longas tardes de verán tamén lles regalaban a aqueles nenos a oportunidade de descubrir cada recuncho do seu concello, pois dende este cumio son múltiples as parroquias pastoricenses que se divisan: Crecente, Gueimonde, Álvare e para os ollos máis agudos tamén A Aguarda, entre outras. "Discutiamos o nome dos núcleos que se ven", lembra Marcos, que medrou coa sorte de gozar dos solpores no alto do Pereiro que acababan convertendo as vistas infinitas na máis absoluta escuridade.