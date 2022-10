Almenas, alumbrado y humedades centran las obras del Parador vilalbés

Actuar en las almenas, mejorar el alumbrado con criterios de eficacia y eficiencia energética y proceder al sellado de desagües y zonas que provocan humedades en la Torre dos Andrade serán las principales obras que se ejecutarán dentro del proyecto de conservación y rehabilitación del Parador de Vilalba, que cuenta con una inversión que asciende a 841.424 euros.

Estas actuaciones se encuadran dentro del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, liderado por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, con recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, y que tiene como finalidad la rehabilitación, mantenimiento y embellecimiento del patrimonio histórico de la red de Paradores de Turismo.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, visitó este jueves las instalaciones vilalbesas, en las cuales, aseguró, se pretende "mellorar e embelecer, máis se cabe, esta torre da época medieval cargada de historia, que é un potente reclamo turístico, cultural e gastronómico, pois por aquí discorre o Camiño Norte de Santiago, ofrecendo experiencias únicas aos visitantes".

Rodríguez estuvo acompañada por la alcaldesa, Elba Veleiro; la concejala Antía Rama y el director del Parador de Vilalba, Antonio Graña, que hizo una aproximación histórica de la torre y también explicó parte de las obras que están previstas, sobre todo las referentes al sellado, que servirán para "tapar e finalizar esas humidades que veñen dos desaugadoiros e que hai en varios puntos, polo inverno tan húmido que hai en Galicia".

Graña también avanzó que las actuaciones arrancarán "probablemente finalizando o verán do próximo ano" y que el plazo de ejecución no está claro al tratarse de unos "traballos complicados". "Cando se traballa nunha torre do século XIII hai que facelo con moito ollo", aseguró.

Elba Veleiro, por su parte, agradeció la "implicación" del Estado a la hora de invertir "nun dos emblemas do noso concello", ya que supone "promocionar o noso patrimonio e potenciar a reactivación económica do noso territorio, importante en calquera momento, pero máis despois destes anos de pandemia".