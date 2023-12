Allanan una casa en Vilalba, comen en ella y se llevan una tablet y móviles

La parroquia vilalbesa de Goiriz lleva unos días de continuos sobresaltos después de que se conociera que durante el pasado fin de semana uno o varios autores desconocidos cometieran diversos robos e intentos de allanamiento en viviendas de la localidad, lo que motivó que la Guardia Civil iniciase una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, según fuentes consultadas, hay al menos tres denuncias interpuestas: una por un hurto en un vehículo, otra por un robo en una vivienda y otra por un intento de acceder a la fuerza, sin éxito, en el interior de otro inmueble. Además, habría dos tentativas más en otras dos casas.

Todo estas incidencias ocurrieron supuestamente en la madrugada del pasado domingo y en un radio de acción muy pequeño, puesto que todas las localizaciones están muy próximas entre sí.

Entre los sucesos registrados, destaca el allanamiento de una de las viviendas, donde no solo los amigos de lo ajeno entraron una vez, sino dos, no encontrándose los dueños en ninguna de las dos ocasiones. Al parecer, primero accedieron en la madrugada del domingo y después también lo hicieron, entrando por una ventana, en la del lunes, día en el que agentes de la policía judicial tomaron huellas y recabaron pruebas.

Durante sus accesos, los intrusos se dedicaron a comer alimentos que había en diversos tápers y usaron al menos el microondas, dejando la estancia bastante desordenada y sucia, si bien no se produjeron destrozos ni daños importantes. Además, se llevaron una tablet y varios teléfonos móviles en desuso, así como algunos enseres más.

Precisamente alguno de estos objetos habría parecido en un vehículo particular que estaba aparcado delante de otra casa, al lado de la Nacional 634, y que también sufrió un robo, por lo que la Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que ambos sucesos estén relacionados. En el turismo, el ladrón o ladrones rompieron una de las ventanillas y se llevaron varios objetos, que, en principio, no serían de gran valor.

A todo esto habría que sumar sendos intentos para allanar otras dos viviendas, que no se llegaron a registrar, y otro más en el que por ahora no está claro si los asaltantes lograron acceder al interior, porque los dueños de la casa residen fuera y no se pudieron realizar las comprobaciones oportunas.

La presencia de los agentes de la Guardia Civil fue casi una constante en los últimos días y los vecinos manifestaron sentirse muy inquietos por lo ocurrido.