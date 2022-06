El focense Toño Ramos lleva casi tres décadas vinculado laboralmente al mundo de la hostelería. Durante muchos años ejerció de encargado en el restaurante Montero de Vilalba, pero desde hace seis temporadas se dedica a hacer de extra los fines de semana en la época álgida de los banquetes y celebraciones. En la campaña actual lo hace en el restaurante A Nova Ruta, también en la capital chairega, y lo hace estrenando un contrato fijo discontinuo.

"Tengo un contrato de abril a octubre en el que estoy asegurado todos los sábados de esos meses. Si tengo que hacer un extra a mayores otro día, me aseguran esa jornada aparte", explica este camarero, que ve "confusa" esta nueva fórmula de contratación.

"No le veo una finalidad muy concreta, al menos en mi caso. No sé si es un tema político o burocrático, pero si yo en esos ocho meses estoy considerado supuestamente como trabajador activo por trabajar cuatro días al mes, ¿eso es un trabajador? ¿Se considera que alguien así tiene un trabajo? Sí, ¿pero digno?", reflexiona, al tiempo que indica que respecto a su experiencia particular "en realidad es lo mismo que antes, solo que firmas un contrato".

En su caso "peculiar", como él lo define, compagina su trabajo como extra con el cobro de un subsidio para mayores de 52 años y parados de larga duración, algo que "es compatible y no me afecta, más allá de que me quitan una parte de paga".

La razón no fue otra que cambiar de estilo de vida, para poder conciliar mejor con su familia. "Cuando era encargado pasaba muchas horas en Vilalba. Los fines de semana ya ni pasaba por casa y no quise seguir con ese ritmo día a día, así que lo dejé y me fui al paro. Luego empecé a hacer extras y después surgió este subsidio para mayores de 52 años —él tiene 53—, en el que hay unos requisitos que yo cumplía. Y entre esto y los extras, vives tranquilo. Trabajo fines de semana, sí, pero puedo disfrutar de mi familia", explica.