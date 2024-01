¿Hay alguien más en la 301?

Cuando alguien tiene interés en buscar un alojamiento en Vilalba y busca información y opiniones sobre el Parador Nacional de la capital chairega, puede encontrarse algún comentario de anteriores huéspedes que puede generarle sensaciones muy distintas, desde la curiosidad hasta el miedo, pero que seguro no le dejará indiferente.

Servicio, instalaciones, limpieza, atención del personal... son baremos habituales que se suelen valorar en las páginas web de reservas de alojamientos y que acompañan muchas veces a experiencias personales, algunas tan llamativas como la de un huésped del Parador que, tras hospedarse en las fiestas patronales de 2015 escribió: "La parte antigua de este Parador es la torre, el resto es un anexo moderno. Tuvimos la suerte de dormir en una habitación en la torre. La habitación más bonita y grande en la que he estado en un Parador. Y, para rematar, con fantasma. Por la noche algunas cosas cayeron al suelo sin explicación y mi móvil se encendió tres veces solo. Un 10 para el Parador".

Y es que no son pocas las personas que, habiendo estado en la Torre dos Andrade, reconocían haber vivido situaciones extrañas -luces que se apagan sin razón aparente, objetos que se caen solos, ruidos desconcertantes...- e, incluso, tener la sensación de que hay la presencia de alguien más.

Así, hay historias y anécdotas tanto de huéspedes como de trabajadores del Parador, como es el caso de Manuel Rubiños Ferreiro, que lleva en el alojamiento unas cuatro décadas y conoce profundamente todos sus entresijos y la historia de la torre y de sus moradores, los Andrade, lo que le ha llevado a ataviarse como druida o monje para hacer visitas guiadas por las instalaciones o recitar el conjuro de la queimada.

Interior de la 301, con uno de los 'parladoiros' originales de la torre.

"Cando empecei a traballar xa se oía a historia dun estranxeiro que viñera durmir e que, nun momento entre a noite e o día, veu pasar algo polos pés da cama. Pensou que era a muller que ía o baño, pero botou a man ao lado e ela estaba na cama", relata Manuel, que en los años siguientes fue recogiendo experiencias propias y extrañas sobre los supuestos fenómenos paranormales que se dan en la torre.

"Os máis recentes son de xente que di que ten unha especial sensibilidade e que nota cousas, presenzas, que pode habitar aquí unha pantasma. Un rapaz dixo que na habitación 301 hai o espírito de dúas persoas de hai centos de anos", relata, y recuerda la conversación con ese huésped.

Se trataba de dos chicos que habían venido a una feria medieval a Vilalba a actuar y se habían alojado en la citada habitación de la torre. Al día siguiente, Manuel les preguntó qué tal la noche y la respuesta fue inquietante: "Moi ben, pero non estabamos sós". "Pregunteille de broma se era que lles metéramos outro cliente equivocado e o amigo xa me dixo que o podía crer, porque o outro tiña un don para estas cousas. E dixo que o comprobara, facendo espiritismo e que contactara con eles e que era un matrimonio de hai centos de anos e que estaban moi contentos coa xente que viña por aquí", recuerda Rubiños.

Un programador de la calefacción que se mueve, refrescos que se vuelcan solos estando en la mesa, móviles que se encienden sin tocarles... son otras historias que le llegan sobre esta habitación y que se unen a otra extraña situación que él mismo vivió. "A ventá da 301 vese desde o xardín e hai noites que ves a luz acendida. Miras o planning e aí non hai ninguén aloxado, así que pensas que quedou acendida, pero volves mirar e xa está apagada e ninguén foi alí", comenta Manuel, que añade que un compañero, en una ronda nocturna, escuchaba "como unha moa afiando coitelos" al pasar por al lado de esa puerta.

Los sucesos extraños no se escapan ni de los teléfonos, con llamadas misteriosas. "Unha noite sonou o da centralita e chamaban do restaurante da torre, o Enxebre, e alí non había ninguén porque estaba pechado. E collín e só sentía "rrrrrrrrr". Fun mirar e non había nada, todo en silencio", relata. Pero no fue la única, ya que en dos ocasiones, de madrugada, al descolgar escuchó al otro lado: "Hola, buenas noches señor. Estoy sola en el mundo y necesito contarle mi vida a alguien, tengo mucha tristeza". "Dinlle largas e colguei", dice el druida del Parador, que reconoce que cuando hace la queimada "nótase algo no ambiente, pero algo bo", y que en algunas fotos sacadas al conjurar en la parte de abajo del torreón salen "orbes ou luces anómalas".

Muchos señalan que las razones por las que los espíritus moran en la torre de Vilalba pueden ser porque haya ocurrido en la zona algo impactante o sobrecogedor. "Manuel Mato Vizoso dicía que todo ao redor de Vilalba se atopaban vigas e tellas queimadas, que podían ser restos dunha gran desgraza", sugiere Manuel. Las conjeturas pueden ser muchas, pero para saber más, quizás lo mejor es ir directamente a experimentarlo. ¿Quién se anima?