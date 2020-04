Alfonso Blanco falará de Pardiñas en VoltaremosXuntos

A plataforma de Instagram VoltaremosXuntos, creada en Guitiriz para dar cabida a iniciativas sociais e veciñais, terá este xoves, ás 22.00 horas, unha nova charla en directo, na que o protagonista será o cura e coordinador de Xermolos Alfonso Blanco.

Nunha conversa con Andrés Fernández, un dos impulsores do proxecto, Blanco abordará as posibilidades de celebración do Festival de Pardiñas, o primeiro fin de semana de agosto, as particularidades dos enterros durante o estado de alarma ou outras cuestións relacionadas co concello.