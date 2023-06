Álex Santomé: "Que más de 200 personas viajen para vernos es lo que soñábamos"

A un partido de la gloria. Es la distancia que debe salvar el Rácing Vilalbés para hacer todavía más historia de la que ya está dejando escrita para la posteridad. Nunca antes había disputado una última ronda de fase de ascenso y ya solo quedan unas horas para ver si el club rojiverde logra subir por primera vez en sus más de 90 años a la categoría inmediatamente superior a Tercera. Para ello deberán ganar mañana (17.00 horas) en La Rioja al FC La Calzada, tras el que 1-1 en Vilalba en un partido en el que, para Álex Santomé (Madrid, 14-4-1998), uno de los fichajes de este año, los locales fueron superiores. Convencido de la capacidad del equipo, está listo para contribuir a un ascenso histórico.

¿Cómo vio el primer partido contra el FC La Calzada?

Creo que llevamos el peso del partido y fuimos dominadores durante los 90 minutos. Ellos plantearon un partido para llevar el mejor resultado posible a su campo y les salió bien. Nosotros tuvimos muchas ocasiones y merecimos un resultado mejor para la vuelta, pero ya nos vimos en esta situación otras dos veces y si fuimos capaces de superarlas en esta también podemos ahora.

Haber pasado las dos eliminatorias del play off gallego llevando marcadores adversos tras la ida les llena de confianza, ¿no?

Nos vemos muy capaces, porque lo hemos hecho dos veces en la fase de Galicia ante rivales muy buenos y con situaciones peores. Con el Rápido de Bouzas fuimos allá con una derrota y con el Arousa con un empate y en ambos casos solo nos valía ganar porque ellos tenían mejor clasificación y eso ahora no influye. Eso nos invita a que seamos aún más optimistas, unido a que en casa fuimos dominadores y tuvimos ocasiones de sobra para ganar. Todo esto nos da argumentos para saber que lo podemos hacerlo bien en La Rioja.

Ahora que ya conocen más al rival, ¿qué esperan encontrar en el duelo de Santo Domingo de La Calzada?

Imagino que ellos seguirán en la misma línea que en Vilalba. A lo mejor proponen algo más, al estar en su campo, pero suponemos que será un equipo que jugará directo y que buscará tener pocos errores en defensa y aprovechar las situaciones de balón parado cerca de nuestra área para hacer gol.

Para llegar a la final de los play off de ascenso a Segunda RFEF ha realizado en las dos primeras rondas grandes intervenciones, como la gran parada en la última jugada del partido de vuelta ante el Arousa. ¿Siente que ha contribuido de forma especial?

Son momentos que serán inolvidables para mí. Es una alegría tener la suerte de ser importante en esas jugadas, por todo lo que representa para mí y mis compañeros todo lo que está haciendo el Rácing Vilalbés. Pero esto es un deporte colectivo y sin el trabajo de todos los jugadores, entrenadores y directivos no sería posible. E incluyo al de los aficionados. Que sepan que los escuchamos un montón cuando nos animan y nos hacen estar muy enchufados en el partido.

¿Qué le parece la respuesta que está teniendo la afición en la fase de ascenso?

Que a jueves —por ayer— ya no haya entradas es una auténtica pasada. Nunca he vivido esto, ni siquiera en categorías más altas, y eso indica la magnitud de lo que estamos viviendo. Que más de 200 personas se vayan a desplazar a La Rioja en coches y autobuses es lo que soñábamos. Será un ambiente muy bonito y ojalá podamos brindar la victoria a los que se desplacen y a los que nos animen desde Vilalba.

Jugó en Segunda B y vivió dos fases de ascenso a Segunda División y aun así le sorprende...

Una de ellas fue con el Murcia ante el Elche, y era un derbi. Había unas 30.000 personas pero no se agotaron las entradas. La capacidad de los estadios no es igual, pero tampoco la población de los dos pueblos, ni la categoría en la que estamos, por eso me sorprende que días antes del partido ya no haya entradas. Compañeros que llevan muchos años en el Vilalbés decían por el pasado sábado que nunca vieran A Magdalena con tanto ambiente. Me enorgullece que hayamos logrado que vayan tantos niños al campo y verlos con la camiseta, súper ilusionados, que te paren por la calle y te animen... Parece que el niño soy yo viéndolos a ellos. Es muy bonito todo lo que estamos viviendo, de las mejores experiencias del fútbol que tendré en la vida.

Llegó al Rácing Vilalbés por circunstancias personales. ¿Qué tal se adaptó al club y a la competición?

Mucho mejor de lo que esperaba, pero la gente del pueblo y el club me lo puso muy fácil. Buena parte de mi familia está aquí y hay un ambiente muy acogedor. Me ayudó a acercarme a un estado mental bueno y a volver a encontrarme con pensamientos positivos y creo que eso se vio en el campo.

Entonces su valoración de esta temporada será positiva.

Sí, sobre todo porque empezamos muy bien, en la primera vuelta. En la segunda nos costó un poco más, por problemas con las lesiones y porque todos los equipos aprietan más, porque se juegan mucho en una Liga que es muy corta. Y, después, en el play off éramos los menos favoritos, daban al Arousa y al Rápido de Bouzas por firmes candidatos y eliminamos a los dos. Ojalá ahora consigamos el ascenso y podamos poner ese broche de oro a ese temporadón en un año impecable.