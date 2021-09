Alertan de pinchazos provocados en vehículos como método para robar

Un taller de Vilalba dedicado a la sustitución y venta de neumáticos ha alertado a través de sus redes sociales de que en la capital chairega se estarían realizando pinchazos provocados en vehículos como método para robar.

"Hai uns días chegounos un coche cun tubo metálico nunha roda, non lle demos importancia porque pensamos que o puido cravar en calquera sitio, ata que onte chegou outro cun sistema similar e o señor comentounos que lle roubaran o bolso que tiña no interior do vehículo", explicaron los responsables de Neumáticos Villalba, cuya publicación alertando de estos hechos fue compartida por miles de personas.

Al parecer, el matrimonio víctima de este método, conocido como "pincha ruedas", tenía su coche estacionado en la céntrica Rúa Foz de Vilalba. Al poco de arrancar, un joven les dio el alto advirtiéndoles de que tenían una de las ruedas pinchadas.

Mientras procedían a sustituir el neumático dañado, y según se desprende de la denuncia presentada por la mujer, otro joven que portaba una mochila e iba en bicicleta se detuvo junto a ellos con la excusa de preguntarles dónde había un cajero próximo.

Fue entonces cuando, aprovechando el descuido del matrimonio de avanzada edad, uno de los jóvenes cogió el bolso del interior del vehículo. En él había numerosos efectos personales, como una cartera con diversa documentación, un móvil o unas llaves.

Estos hechos, tipificados como un presunto delito leve de hurto, fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil de Vilalba, que ya ha iniciado una investigación para dar con sus autores.

Este caso registrado en Vilalba no sería el único. En la publicación realizada por el taller otras personas alertaron de que este método de robo se estaría empleando en otros puntos de Galicia.

Para conseguir su objetivo, los autores dejarían cerca de una o más ruedas del vehículo estacionado un artilugio confeccionado con un tubo metálico afilado anclado al tapón de una botella.