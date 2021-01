Alertan del impacto en los ríos por desmantelar la central térmica de As Pontes

El cambio de año no despejó las incógnitas de la central térmica de As Pontes y, aunque muchos esperaban que los resultados de las pruebas con biocombustibles se hiciesen públicos antes de cerrar 2020, no fue así. Ante un panorama cargado de incertidumbre, Augas de Galicia alerta de que el desmantelamiento de la central térmica puede "causar impactos significativos nos ríos da contorna", mientras desde los sindicatos y el comité de empresa exigen respuestas y garantías de futuro.

La Xunta comunicó ayer que remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el informe solicitado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental del citado Ministerio en relación al proyecto de desmantelamientos previstos en la central térmica con el fin de someterlo al trámite de evaluación de impacto ambiental.

En él Augas de Galicia detalla que el ámbito da actuación "se atopa afectado polas zonas de servidume e policía de varias canles, polo que cómpre incluír na documentación un plano onde se representen estas áreas sobre as superficies do proxecto, coa fin de acadar unha idónea delimitación das afeccións", pero indica que también afecta a las "áreas de risco potencial significativo de inundacións delimitadas por Augas de Galicia para os ríos Eume e Maciñeira".

En este sentido, la Xunta le exige a Endesa un estudio hidráulico que acredite "o cumprimento dos condicionantes para autorizar os traballos nestas zonas" y, al mismo tiempo, solicita en este informe "o incremento dos controis da calidade das augas superficiais e subterráneas nesta contorna".

En el plano laboral, desde el comité de empresa y los sindicatos urgen respuestas y prevén elevar el nivel de protestas. "Non temos comunicación de ningún tipo ni por parte da Xunta, nin do Ministerio nin de Endesa sobre o futuro da planta e os resultados das probas. A día de hoxe seguimos sen noticias de ningún tipo e estásenos acabando a paciencia. Xuño está aí e non vemos perspectivas», valoraron desde el comité, y anuncian que su respuesta será «actuar con máis contundencia en todos os sentidos".

Este lunes está prevista una nueva asamblea de que la saldrá un calendario con nuevas movilizaciones para este mes de enero. "Temos que ser máis contundentes", dicen desde el comité, que aunque reconocen que Endesa frenó muchos traslados, indican que no hay nada asegurado.