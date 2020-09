Alertan dun timo co que ofrecen unha enquisa de saúde a domicilio en Xermade

O Concello de Xermade advirte sobre a existencia dun intento do timo co que se ofrece unha enquisa de saúde a domicilio e material de prevención contra o coronavirus, supostamente en colaboración co goberno local.

Avisan a aqueles veciños do municipio que reciban unha chamada ofertándolle ambos servizos que se trata dunha estafa, xa que o Concello "non está levando a cabo ningunha enquisa nin campaña telefónica relacionada coa Covid-19".

VILALBA E COSPEITO. As redes sociais fixéronse eco doutro intento de fraude na zona de Codesido, en Vilalba, e que ao parecer xa aconteceu en Cospeito. Supostamente, chaman ofrecendo xel hidroalcohólico gratis para levar á casa pero ese número non existe realmente, polo que inciden en non deixar entrar na vivenda a esas persoas.