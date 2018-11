¿El alcoholismo se cura?

Decir que no se cura y que pierdan la esperanza no es bueno, pero decir que se cura y que puedan volver a la recaída tampoco. Lo que decimos aquí es que la terapia es indefinida y lo que buscan es que les digas que pueden tener un control del consumo.

¿Dónde está la línea, cuándo existe un problema?

En el momento que empieza a interferir en los diferentes ámbitos de la persona. Hay gente que tiene un consumo moderado y no interfiere en su vida. Pero es una línea muy fina y es muy delicado establecerla. Soy bastante crítico con los manuales y los diagnósticos muy concretos. A veces la llave está en ver la dependencia que ha generado, probar si realmente los que dicen que pueden dejarlo cuando quieren pueden hacerlo realmente. La mayoría acaban cayendo otra vez. Y después están los consumidores de fin de semana, que es algo que se está llevando mucho.

¿Sigue habiendo muchos tabúes?

Lo difícil está en reconocer el problema. Lo más grave no es la gente que está aquí dentro, el problema está fuera y lo difícil es que la gente se conciencie. El alcohol está muy instaurado. Lo complicado en algún momento es mantenerse sobrio ahí fuera. Nos están bombardeando continuamente. Pensemos en una boda: ¿cuántas veces tienen que rechazar el alcohol?, ¿cómo se aguanta con la gente repitiendo que con eso no se brinda?

"Decir que el alcoholismo no se cura y pierdan la esperanza no es bueno, decir que se cura y que tengan una recaída, tampoco"

¿Qué recomienda en esos casos?

Que no pueden huir, el alcohol está ahí y tienes que prepararlos para vivir con ello. Y en el caso de la boda tirar de refrescos. Aquí la 0.0 la tenemos como bebida alcohólica porque te incita a, por sabores, sensaciones...

¿El abstemio es el raro?

Es el diferente en una fiesta y da la sensación de que va implícito el pasarlo bien y el beber.

¿Hay algo de hipocresía? Después cuando llega el problema, ¿el alcoholismo se ve aún como un vicio o una enfermedad?

Gente del sector, la Sanidad... reconoce una problemática, la enfermedad, pero la sociedad no. Es una adicción y se trivializa. La mayoría no lo entiende.

¿Qué es lo que más cuesta, cruzar la puerta o empezar la terapia?

La respuesta unánime es cruzar la puerta. Más tarde o más temprano, una vez que entran, acaban interaccionando porque todos tienen la misma problemática.

¿Cuántos usuarios tiene Axúdate?

Hay una media de doce, pero llegamos a ser 16 o 17. Aquí la media de edad sube de los 45. Tuvimos gente joven a nivel individual, pero no en terapia. Reconocen menos el problema y quieren más anonimato. En la gente adulta el alcoholismo suele estar asociado a un estilo de vida o a problemáticas que pueden tener. En la gente joven tiene un claro contenido social, de reconocimiento, de formar parte de un grupo. ¿A cuántos les gustó la primera cerveza? Sigue sin haber un verdadero filtro y el acceso a la bebida, aunque parezca que no, sigue existiendo.

"A veces la llave está en ver la dependencia generada y probar si el que dice que lo puede dejar, puede hacerlo realmente"

¿Más hombres que mujeres? ¿El machismo también se refleja?

En la mujer se sigue viendo peor y les cuesta más trabajo llegar aquí. Se sigue viendo como una problemática asociada al hombre y no es un cosa de sexos.

¿Qué piensa del botellón?

Lo veo un problema grave, no nos estamos dando cuenta de a donde está llegando, los comas etílicos son algo habitual.

¿La solución es prohibir?

Prohibir siempre genera más deseo y una obligación más rechazo. Pero creo que se debería prohibir si hubiera la manera de controlar más el consumo. Porque si no se puede hacer en una plaza se hace en un parque o a las afueras.

Ante este panorama, ¿por dónde pasan los cambios? ¿Sensibilizar?

Ya se hace mucho pero todavía estamos en pañales porque la decisión final queda en la voluntad de la persona. Y puedes hacer charlas, ¿pero cuántas calan? Deberían ser más regulares, estar más respaldadas a nivel general y quizás ser más agresivas en exponer las consecuencias.

¿Más alarma?

No se trata de alarmar, es saber si tienes control de la bebida o no, si puedes establecer esa línea. Pero de vez en cuando hay que poner el grito en el cielo porque no hay filtro ahí fuera.

¿Cuál es el reto?

Ver las consecuencias que tiene la bebida, saber como interfiere y saber manejar todo esto. Animo a la gente a venir, que tenemos recursos y hay anonimato, que puede haber consultas individuales si no quieren participar en la terapia.

¿Qué busca en las terapias?

Que hablen, que expongan sus vivencias, que hay salida... Para mí la terapia es fundamental y la concienciación. Desde la asociación se seguirán haciendo actividades y eventos para que se le dé más difusión. Uno no sabe el alcance de la problemática hasta que está dentro y no debería ser así.



"La terapia de grupo es bastante gratificante, pero las recaídas te hacen sentir impotente"

Trabaja de psicólogo en Axúdate, pero también en otros centros y clínicas de Vilalba, Monforte o Lugo. ¿Cuál es la diferencia aquí?

El tipo de terapias es más específico y está funcionando muy bien la terapia de grupo.



¿Cuál es la frase que más oye?

Es cuestión de mentalización.



¿Qué es lo que más aprende?

La mayor parte de lo que se aprende es a través de ellos, de sus historias. Es donde más absorbes y es bastante gratificante.



¿Y qué es lo más duro?

Las recaídas, porque hay un momento puntual que te sientes impotente. Y me ha tocado vivir aquí una pérdida, y eso es muy duro, ver que le ha pasado factura.



¿Deja el trabajo fuera o se mete en conversaciones sobre alcohol?

Dejo que fluyan pero si trivializan entro a comentar, porque aquí aprendes a jugar menos con él.



¿Se toma una caña?

Al salir de aquí no la bebo, no quiere decir que no pueda tomarla en algún momento, o un vino, pero sales reforzado con el problema.



¿Hay alguna bebida peor?

A nivel de alcoholismo da igual, la mayoría aquí están con cerveza y vino, nada de mezclas.



Hablemos de un tópico. ¿Cuándo se bebe se dice la verdad?

El alcohólico miente por sistema, busca la manera de beber sin que nadie lo vea. El alcohol desinhibe pero no es el elixir de la verdad.