La alcaldesa niega una crisis en el gobierno de Vilalba tras la renuncia de Pavón

La alcaldesa de Vilalba, la socialista Elba Veleiro, ha negado que exista una crisis en el gobierno local tras la renuncia del teniente de alcalde, Rodrigo Pavón, que anunció este lunes su dimisión. Veleiro ha matizado que el edil "dio todas las explicaciones en la rueda de prensa que se celebró ese mismo día y alegó motivos personales", una decisión que tiene "todo el respeto del equipo de gobierno". "Cuenta con nuestro apoyo, con nuestro deseo de que el futuro sea el mejor posible para sus intereses y agradecerle la gran labor que ha realizado durante los últimos años, no solo estos años que estamos con responsabilidades de gobierno sino con anterioridad ya formando parte del grupo municipal desde 2015 en la oposición, y anteriormente como secretario de xuventudes socialistas", ha subrayado.

La alcaldesa de Vilalba no tiene duda de que "va a continuar, no de forma presencial con los cargos que ostentaba hasta ahora pero va a seguir apoyando el proyecto porque es el proyecto de todos". "Ahora hay que proceder, ya estábamos hace algunos días, incluso antes de que me manifestara sus circunstancias de que iba a presentar la dimisión, ya con anterioridad estábamos trabajando en la reestructuración (del gobierno local) porque ya hubo otros cambios previos para acometer el nuevo curso", explicó.

En cuanto a su sustituto, la alcaldesa de Vilalba ha apelado a la "reestructuración", que será "bastante compleja porque compete a áreas importantes". "Evidentemente nos vamos a tomar un tiempo para hacerlo de la mejor manera para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos".

REGRESO DE VILALBA ABERTA. Finalmente sobre sí esta "reestructuración" podría abrir la puerta al regreso al gobierno local del grupo Vilalba Aberta, que abandonó el ejecutivo hace unos meses y dejó en minoría al gobierno local, ha enmarcado los cambios "en el grupo socialista".

Tampoco es prioridad acometer negociaciones con otros partidos. "En este momento no es esa nuestra prioridad, ahora no digo que no se pueda llegar a esa decisión sí lo estimamos conveniente para prestar el mejor servicio a nuestros vecinos", ha concluido Elba Veleiro.