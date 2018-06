O alcalde de Meira, Antonio de Dios, e o seu homólogo de Riotorto, Clemente Iglesias, presentaron este venres a candidatura do poeta, xornalista e "activista cultural" Avelino Díaz para ser o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2019.

Así o fixeron ambos os dirixentes locais no salón de plenos do Consistorio de Meira en compañía de representantes da Asociación Cultural Avelino Díaz que agrupa, segundo indicou nun comunicado, a un centenar de persoas particulares e outros 36 colectivos da comarca.

E é que tal e como lembrou a entidade, en xaneiro de 2014, as autoridades municipais de ambos os municipios organizáronse para difundir a vida e a obra deste poeta natural da Órrea, unha parroquia de Riotorto.

En concreto, o proxecto culminou coa publicación íntegra da obra de Avelino Díaz, que consta, segundo a fundación, de 1.178 poemas, 193 artigos de prensa e 25 conferencias, entre outros.

A asociación cultural apuntou que a candidatura do autor xa se presentou para o Día das Letras de 2017 e 2018 "sen que fora posible en ningunha ocasión que tal candidatura superase o postigo da Real Academia Galega (RAG)". Esta solicitude, que, segundo asegurou, conta co "apoio inequívoco" de 2.421 persoas e de 51 empresas e colectivos, é tamén unha "homenaxe aos autores da emigración -como Avelino Díaz-, e non só do exilio".