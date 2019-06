El alcalde de Xermade declarará como investigado por la comunidad de montes

El alcalde de Xermade, el socialista Roberto García, ha negado que exista un "desfase" en las cuentas de la comunidad de montes que preside, después de que un comunero denunciase en el juzgado de Vilalba "un desfase de más de 30.000 euros en el balance contable del año 2017".

La denuncia que examina el juzgado de Vilalba va contra la junta directiva de la comunidad de montes de Lousada (Xermade), que preside García, y en ella se da cuenta de posibles "irregularidades" en la contabilidad.

Roberto García ha negado con rotundidad que exista "tal desfase", dejando claro que "las cuentas está claras, no hay malversación, ni ninguna cosa irregular".

En cuanto al denunciante, asegura que es "un comunero que es agente de Tráfico en Vilalba". "Tiene un acoso y una persecución hacía mi y mi familia desde hace años. El va a las reuniones, no se interesa por revisar las facturas y después pone pegas y acaba por detrás con juego sucio. Es algo personal", ha añadido.

Roberto García ha insistido en que "no hay nada que ocultar". "Yo respondo por la directiva y por mi de la gestión y de que las cuentas son legales. No hay motivo para la denuncia pero él actúa así, a su manera", ha explicado.



También ha confirmado que ya se ha entregado documentación en el juzgado y esta "todo correcto", ataja el alcalde, quien no descarta emprender "acciones legales" contra el comunero que está detrás de dicha denuncia.

"Desde hace años es un acoso personal, incluso político. En la campaña electoral anduvo por las casas y el día de las elecciones llevó a una señora a votar. Es una persona con malas intenciones hacia mí y la comunidad de montes. Es algo que hay que mirar de cortar a tiempo y que eso no pase a mayores", ha zanjado.