El alcalde de As Pontes pide a Gobierno y Xunta "apoyo" para la central térmica

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha reclamado este lunes un compromiso y mayor implicación por parte del Gobierno y de la Xunta en encontrar una solución para el complejo eléctrico de Endesa emplazado en esta localidad, que es "el más grande" de España.

En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con la regidora de A Coruña, Inés Rey, el también presidente de la Diputación Provincial ha recordado que esta central ha generado muchos empleos a lo largo de su historia y de ella dependen 650 familias de forma directa.

Una veintena de alcaldes se reunirá mañana con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar la situación del complejo, que ha movilizado también a empresarios, sindicatos y trabajadores que esta tarde celebran una asamblea ante una semana de protestas por la paralización de la actividad en la central térmica.

"Siendo conscientes todos de que el carbón es un combustible en extinción", al menos en el continente europeo, ha abundado Formoso, tiene "otras alternativas que se están estudiando pero que necesitan del apoyo político a nivel estatal y autonómico". El objetivo de la reunión de mañana es "confirmar ese compromiso político", ha zanjado.

Transición Ecológica está "analizando todas las posibilidades"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha manifestado, en declaraciones a la Radio Galega recogidas por Europa Press, que el Ejecutivo está también "muy preocupado" y que está "mirando todas las posibilidades que hay para ayudar a una empresa que está haciendo una inversión inmportante para adecuarse a la nueva normativa europea con respecto al carbón".



Además, ha insistido en que desde el Gobierno se está "escuchando tanto a la empresa como a los responsables de la zona, en este caso al alcalde de As Pontes, para encontrar como paliar aquellos aspectos que afectan al carbón y a los costes de producción de energía".



"Fruto del diálogo, estoy convencido de que saldrán las medidas oportunas, no solo para que la empresa produzca energía en condiciones de mercado si no también garantizar el futuro en esa zona", ha apostillado.