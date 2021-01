El alcalde de As Pontes ofrece la localidad "a cualquier proyecto transformador"

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha indicado en el Congreso Invest in cities 2020 que el municipio se ofrece "para el emplazamiento de cualquier proyecto transformador y de valor añadido", debido a la crisis industrial que atraviesa esta comarca.

Así se ha expresado durante su intervención en el evento online Invest in cities 2020. Cumbre de ciudades atractivas para la inversión, en el que ha presentado las ventajas de As Pontes para atraer el asentamiento de empresas, de la misma forma que lo han hecho representantes de otras ciudades y provincias españolas.

Después de que Endesa anunciase el cierre de la central térmica de este ayuntamiento, González Formoso ha querido llamar al asentamiento de empresas definiendo As Pontes como "una gran potencia energética" con características muy específicas como la "abundancia de agua".

"Tenemos otra cosa intangible y que no figura en los libros, una mentalidad industrial y una costumbre histórica de acompañamiento de los proyectos industriales", ha reivindicado el regidor.

A lo largo de la jornada, empresas nacionales e internacionales como Telefónica, CBRE, ID Logistics, FiGroup, Borrox Finance, Iberdrola, Suma Capital y October, participan en ponencias y mesas redondas sobre el desarrollo sostenible, la logística, el futuro de las ciudades o la importancia de la colaboración público-privada.

HUELGA GENERAL. Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han convocado una huelga general en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal para el 25 de febrero, ante "la situación de emergencia social y económica" que padece esta zona.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales lamentan que sus "análisis, por desgracia, se están cumpliendo", en alusión a la intención de Endesa de cerrar la térmica.

Según los sindicatos, la situación en la que se encuentra todo el norte de la provincia de A Coruña "necesita de soluciones urgentes, y estas existen y además están mas que discutidas y plasmadas en cientos de documentos". "Está en el tejado, tanto del Gobierno central como de la Xunta, el ponerlas en marcha", avisan.

"No caben más demoras, no caben más debates estériles, solo vale actuar, y eso es lo que demandamos: carga de trabajo para el naval, una transición ecológica justa, sin pérdida de puestos de trabajo", exponen.

FEIJÓO. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha achacado a la transición energética "injusta y desordenada" del Gobierno central el cierre de la central.

Feijóo ha incidido en que el Gobierno "no quiere disminuir los costes de emisiones de CO2", motivo que ha llevado a la empresa a "plantarse" y a decir que cierra tras haber hecho recientemente una inversión de 200 millones de euros.

"Son dos cuestiones que se mezclan y las consecuencias las pagan los trabajadores, la comarca y que afecta a la capacidad energética instalada. Con el plan energético, que no compartimos, España se quedará sin la batería más grande", ha asegurado.

ANA PONTÓN. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha responsabilizado del cierre de empresas en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal tanto a la Xunta como al Gobierno central por el "abandono sistemático e continuado" de estas zonas.

Pontón acusó al Ejecutivo autonómico de "non ter unha política industrial para esta zona" y de "non dispoñer dunha estratexia que poida salvar o tecido económico e produtivo". Por su parte, sobre el Gobierno central ha detallado que "leva décadas practicando unha política sistemática de desmantelamento do sector naval", con "un historial de incumprimento de todas as promesas que se lle fixeron a Ferrol e a súa comarca".

"O que precisa Ferrolterra son menos promesas e máis accións, como unha política industrial, proxectos empresariais, recuperar a capacidade da ría como un sector produtivo e completar infraestruturas que son importantes para o futuro desta zona", añadió Pontón.

LOSADA. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha anunciado la próxima convocatoria de la Mesa de Transición de As Pontes ante la "decisión unilateral" de Endesa de cerrar la central térmica situada en este municipio coruñés por considerar que las pruebas de biocombustibles no apuntan a su viabilidad.

De ello ha informado la Delegación en un comunicado remitido a los medios, en el que recuerda que esta Mesa de Transición de A Pontes reúne a representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, la empresa titular de la central, la Asociación Empresarial das Pontes y los sindicatos con el objetivo de planificar acciones conjuntas que aseguren una transición justa en esta zona.

Losada ha recordado que el trabajo conjunto de trabajadores y administraciones fue capaz de dar esperanza a la factoría de Alcoa y "aunque Endesa se encuentra en una situación diferente" considera que le ejemplo de la unidad de acción mostrada en el tema de Alcoa debe encontrar un paralelismo en el caso de As Pontes.