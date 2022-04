Alberto Sotillos: "He visto vídeos de cómo hacer filloas, espero que en la práctica no sea un desastre"

¿Cómo recibió la propuesta de ser pregonero de la Festa da Filloa?

Me lo pidió personalmente José Manuel Rus. Tuve la suerte de poder ir a Lugo a presentar con él una de mis novelas y al poco tiempo me planteó si quería ser pregonero. Le pregunté si estaba seguro de lo que me proponía porque yo, por mi parte, iba a decir que sí.

Hace ya más de dos años de eso… ¿Se había preparado el discurso? ¿Y ahora, lo tiene ya listo?

Sí, pude preparar un breve pregón que finalmente no pudo hacerse por la pandemia pero lo envié para que lo tuvieran. Ahora ya estoy dando los últimos toques al de este año. Me han vuelto a pedir brevedad, pero a lo mejor puedo acumular el tiempo de años anteriores para compensar si hace falta…

Antes de la invitación, ¿tenía idea de dónde quedaba Muimenta? ¿Cómo se lo imagina?

Conozco la zona. No he estado en Muimenta, pero por motivos laborales he tenido la suerte de poder recorrer buena parte de Galicia. José Manuel Rus es un gran embajador de su tierra, así que tengo casi al detalle en mi cabeza cada calle y cada prado.

¿Sabía lo que era una filloa? ¿Tuvo ocasión de probarla con anterioridad?

Conocía lo que eran y ahora soy un experto en su promoción. Desde que iba a ser pregonero el primer año hasta ahora me han preguntado mucho y he podido explicar en detalle lo que son, lo que representan… me falta comerlas allí. Lo más importante, vamos.

¿Viene preparado para ponerse el delantal y aprender a cocinarlas?

Sin duda. Debo reconocer, eso sí, que me he encargado de ver algunos vídeos para saber cómo es el proceso. Espero que al llevarlo a la práctica no sea un completo desastre…

Sociólogo, analista, tertuliano… ¿Con qué faceta se siente más cómodo?

Con todas a la vez. Son complementarias. La sociología te da una forma de ver las cosas, una visión crítica y analítica que es esencial para poder analizar la realidad, encontrar patrones, saber más o menos lo que nos afecta y cómo nos afecta y eso ayuda cuando en televisión tienes que narrar lo que supone una crisis, una guerra o unas elecciones, por ejemplo. No es que sepamos de todo, que a veces se nos acusa de eso, es que desde una visión abierta se pueden hacer múltiples análisis.

Fue candidato a la Secretaría General del PSOE en la que salió elegido Pedro Sánchez. ¿Qué opinión tiene de su exrival directo?

Me presenté con el objetivo de sacar adelante un modelo de partido y de acción política que era completamente distinto al que proponía Sánchez, así que sería falso por mi parte decir que me parece muy bien cómo está el PSOE ahora mismo o lo que está haciendo el Gobierno. Lo que no se puede negar es que ha tenido éxito electoral y cuanto mejor le vaya al Gobierno, mejor nos irá a todos.

¿Y de Núñez Feijóo?

He tenido algunos encontronazos en tertulias, precisamente. Desde luego tenemos modelos muy distintos y que haya avalado -aunque sin su presencia física- un gobierno de coalición con Vox, anticipa un panorama electoral que puede ser muy complicado para un perfil que quiere ser más un gestor que un político ideológico.

¿Para usted la política es una puerta completamente cerrada?

Lo importantes es que en política la puerta no sea giratoria en un único sentido. Lo más sano es que sea una puerta que esté siempre abierta, donde uno, cuando cree que puede aportar algo entre, y cuando vea que su proyecto no funciona o ya se ha logrado pueda salir y volver a su trabajo. Yo la miro de vez en cuando, pero ahora mismo se está mejor fuera.

Su padre también trabajó en diferentes medios de comunicación, como lo está haciendo ahora usted, y fue incluso portavoz del primer gobierno de Felipe González. ¿Es su referente?

Es un gran referente. Siempre ha sido coherente, ha puesto el valor de la honradez y el respeto político a los demás como una máxima y yo he crecido viendo hechos, no palabras, que lo respaldan. En todos los campos en los que he trabajado o participado, siempre había alguien que le conocía que se me ha acercado para transmitirme el respeto que sentían por él, por cómo hacía las cosas y por cómo ayudó siempre que pudo. Muchos han confiado en mi por lo que conocían de él.

¿De él heredó también su pasión por las letras? ¿Algún proyecto nuevo en mente?

Ya que no tuve la suerte de heredar su misma voz, me ha tocado dedicarme más a la parte de escritor. Ahora como más disfruto es escribiendo novelas infantiles ayudado por mis hijos. Creo que hay un vacío en la temática de libros que tienen disponibles ahora mismo así que escribimos juntos las historias que ellos tienen en sus cabezas.

¿Se animaría, por ejemplo, a ambientar una novela en estas tierras? ¿De qué podría tratar?

Creo que habría que escribir sobre la enorme producción de políticos que esta tierra envía a Madrid. Debe haber algún motivo que lo explique, ya sea sociológicamente o novelado. Sin duda podría ser el inicio de una buena trama para una novela. ¿Hay alguna estrategia oculta que no nos hayáis contado?