A caballo entre España y Mozambique, el médico y epidemiólogo vilalbés Alberto García Basteiro, coordinador del área de tuberculosis del Centro de Investigación en Salud en Manhiça, habla de la importancia de la diagnosis del Covid-19 para controlar la situación.

¿Cómo ve la situación actual en España?

La veo con mucha preocupación. En España me preocupa sobre todo el colapso sanitario y que nos estemos olvidando de enfermedades que también necesitan atención hospitalaria. La falta de pruebas diagnósticas es un verdadero problema, porque identificar todos los casos es importante. Hay que aumentar la cobertura diagnóstica. No es lo mismo decir que el que tenga síntomas compatibles leves se quede en casa aislado, que decirle «eres positivo para coronavirus, necesitas aislarte de tus familiares». Son mensajes diferentes. Hay que insistir en lo que nos dice la OMS, en seguir diagnosticando la enfermedad, sea leve o grave, y poner en cuarentena a todo contacto estrecho. Es muy importante. Tenemos que cumplir las recomendaciones, y mostrar disciplina férrea en estos momentos difíciles. Si no lo hacemos, prolongamos este estado tan complicado para la salud pública y problemático para casi todos los sectores económicos. Aun así, puede que en ciertos sitios de España ya hayan pasado lo peor de esta epidemia.

¿Y en el mundo?

En otros países con sistemas frágiles de salud, creo que esta pandemia puede hacer verdaderos estragos, aunque algunos han tomado medidas relativamente pronto, lo cual puede ayudar al control de esta epidemia.

El Gobierno endureció aún más el confinamiento en España. ¿Era necesaria esta medida?

Con vistas a no colapsar los hospitales y las Ucis, muchos creíamos que era una buena medida porque reduciría más la transmisión y ya estamos al límite en muchos hospitales. ¿Cuánto más reducirá la transmisión? No lo sabemos a ciencia cierta. Es decir, para reducir el colapso sanitario creo es acertada.

"Tenemos que cumplir con las recomendaciones y mostrar disciplina férrea. Si no, prolongamos este estado tan complicado"

¿Llegó a tiempo esta decisión?

No lo sabemos. En general, los epidemiólogos no solemos ser expertos en aspectos de gestión sanitaria ni en las implicaciones económicas de muchas medidas de las que estamos hablando, aunque a veces parezca que sí. Los que toman las decisiones tienen que escuchar a todos: científicos de diversos ámbitos, los expertos en salud pública, economistas, expertos en gestión sanitaria, agentes sociales, y muchos otros.

¿Cómo habrá que hacer para recuperar la normalidad, evitar un repunte de los contagios y que la situación se alargue aún más?

Hay varias teorías. Es posible que sea muy difícil llegar a transmisión cero. Y aún llegando a eso en España, estaremos siempre a expensas de casos importados de cualquier otro país, que como sabemos, son complicados de detectar. El sistema no aguanta mucho tiempo con la actividad económica completamente paralizada. Por lo que habrá que ir levantando las medidas restrictivas estratégicamente, evitando nuevos colapsos del sistema sanitario e intentando proteger a los más vulnerables.

¿Cree que se hicieron cosas mal?

Será importante aprender de los errores, pero de nada sirve ahora enfrascarnos en el debate de qué cosas se pudieron hacer mejor. Habrá tiempo para analizar las decisiones con serenidad y sobre todo, con mejores datos de los que disponemos en la actualidad. Ahora mismo se debe llevar a cabo un trabajo intenso para aliviar el colapso del sistema sanitario, diseñar las mejores medidas para que la economía se hunda lo menos posible y desarrollar herramientas que contribuyan a controlar la enfermedad, como tratamientos y vacunas, que nos ayuden a prevenir futuras olas.

"La velocidad de transmisión o la letalidad en gente mayor dibujan un escenario con pocas comparaciones"

¿Qué aprendizaje debería quedar, y más concretamente en España, una vez superada esta crisis?

Es obvio que las pandemias, o las amenazas biológicas de cualquier tipo, van a continuar y tendremos que fortalecer todos los aspectos implicados en la preparación de crisis sanitarias, empezando por el propio sistema sanitario, los suministros, el uso de nuevas tecnologías, etc… Quiero creer que aprenderemos a darle a la ciencia el valor que merece. Y esto no es reconocerlo verbalmente, sino que se ha de trasladar en políticas que la promuevan y salvaguarden.

¿Ve similitudes entre esta pandemia y otras o es nueva en todos los sentidos?

Hay similitudes con otras epidemias de virus respiratorios, pero el grado de transmisibilidad, la velocidad de la transmisión y la letalidad observada en gente mayor hacen que estemos en un escenario que encuentra pocas comparaciones. La pandemia de la gripe del 18 fue de gran envergadura y quizás lo más próximo a lo que estamos viviendo, pero apenas queda gente que la haya vivido.

¿Cree que llegará pronto una vacuna efectiva para el Covid-19?

Ojalá, creo que llegará, pero se necesita un año mínimo para desarrollarla, demostrar que es segura primero y demostrar que es efectiva. Sería, con suerte, un camino similar a lo que pasó con el desarrollo de la vacuna del ébola, aunque son virus diferentes.

"El alcance en África es una incógnita, pero se intuye que será dramático"

La evolución del coronavirus en Mozambique, donde trabaja Basteiro, todavía es baja, con diez casos diagnosticados, pero el Covid-19 ya está presente en casi todos los países africanos, alcanzando los 6.000 contagios y superando los 200 fallecidos. Aún así, la situación preocupa.



¿Cómo ven la expansión del coronavirus desde África? Por ahora parece que hay poca incidencia, pero ¿qué podría suponer que aumentara? Ahí los recursos son mucho más limitados.

La expansión en muchos países africanos puede ser catastrófica, porque si aquí estamos poco preparados… en África, los sistemas de salud y la economía son mucho más frágiles. Es cierto que la población es mucho más joven, donde en principio hay menor letalidad, pero también hay muchas otras enfermedades debilitantes y muchas carencias en la atención sanitaria. El alcance es una incógnita, pero se intuye que puede ser verdaderamente drámatico. La desatención de programas nacionales clave de otras enfermedades, la malaria en el corto plazo y la tuberculosis y VIH en el largo plazo, puede tener consecuencias terribles. Ojalá me equivoque rotundamente.



¿La pandemia del coronavirus puede hacer entender mejor a nivel global la situación actual de otras enfermedades como la tuberculosis o la malaria, entre otras?

Podría, pero soy pesimista en este sentido. La actual situación del Covid-19 va a conllevar una peor atención de los servicios de diagnóstico, tratamiento y prevención de tuberculosis. Fíjese que la tuberculosis mata a 1,5 millones de personas al año… Pero como ya nos hemos acostumbrado a escuchar estas cifras, pues apenas se toman medidas de gran calibre. Hay gestos, pero insuficientes. Cuando acabe esta nueva pandemia, tal vez nos sonrojemos cuando comparemos lo que se hace a nivel global por unas y otras enfermedades, y el daño y muertes que causan respectivamente.



El director del Centro de Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, fue el director del centro en el que trabaja. ¿Coincidió con él?

No coincidí con él en Mozambique, no lo conozco, pero le deseo suerte y que se recupere pronto.