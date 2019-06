Alberto Dopico conquista el subcampeonato del Mundo en Polonia

El culturista Alberto Dopico acaba de hacer historia en el Campeonato del Mundo NAC celebrado en la ciudad polaca de Varsovia, donde se subió al segundo cajón del podio después de "días de dieta insufrible" y mucho "entrenamiento y esfuerzo", tal y como reconoció horas después de la competición.

Dopico había conseguido su plaza en esta cita después de proclamarse campeón de España en el Olympia Nacional en la modalidad de culturismo clásico el pasado mes de mayo, lo que le abrió las puertas de la selección española AEFF por segunda vez.

El pontés ya había acudido al Mundial celebrado en Chipre en 2016, pero no había pasado de las semifinales, con lo que con este gran resultado se quita esa espina que tenía clavada.

"Ahora mi cuerpo me pide subir a la categoría reina con los pesos pesados", dice Alberto, que se ha visto obligado a «pasar las 12 horas antes del pesaje sin comer ni beber nada» para no pasarse del peso permitido.

"En esta categoría —clásico talla alta— me es imposible entrar con mejor condición, porque he presentado la mejor de mi vida en Polonia y me ha dado para ser subcampeón del Mundo", explica el pontés, que sabe que este deporte "se trata de avanzar" por lo que se plantea seguir luchando para alcanzar "logros más grandes".

Alberto Dopico comenzó en este mundo en 2014, una disciplina que le apasiona y que requiere "mucha dedicación, las 24 horas del día, además de cumplir con dietas muy estrictas y tener mucha fuerza de voluntad", asegura.