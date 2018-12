Currás: "Somos froito do pasado, a historia repercute na sociedade e no mundo actual"

É UNHA VOZ NOVA na Historia e acaba de estrearse nas Xornadas do Centenario da I Asemblea das Irmandades da Fala, que organizaron o Iescha e o Consello da Cultura Galega en Vilalba, coa colaboración do Concello. Alberte Currás iniciouse cunha conferencia sobre Lois Peña Novo.

Estudou Historia na Universidade de Santiago e un máster de Historia Contemporánea, que pechou cun traballo sobre este vilalbés das Irmandades da Fala. Por que el?

Foi nomeado varias veces ao longo de certas clases no máster e decateime de que non sabía absolutamente nada de quen fora nin de que fixera. Como vilalbés quixen saber quen era aquel paisano meu do que unicamente sabía que tiña un instituto co seu nome.

É un descoñecido?

Fóra dun ámbito académico coido que si é un descoñecido. Foi un persoeiro de gran nivel intelectual con aportacións moi interesantes tanto na economía como na política da Galicia de comezos do século XX. Actos coma este son moi útiles e importantes para dar a coñecer a súa figura e reivindicar o seu papel na historia.

Que destacaría da súa figura?

A súa capacidade intelectual e de análise do mundo que o rodeaba. Por exemplo, sen ser un experto en economía escribiu un libro onde analizaba de modo teórico e práctico a realidade galega, aportando posibles solucións, algo nada sinxelo. Foi un home moi comprometido que buscaba mellorar a realidade na que vivía, por iso apostou pola loita política, dando os primeiros pasos do nacionalismo neste eido. Considero que ese feito é digno de destacar.

En que baseou o seu traballo?

A idea era poñer sobre a mesa o seu traballo e reflexionar sobre por que non tiña estudado antes nada sobre el. É dicir, se non foi tan importante como para merecer un oco na historia de Galicia. Creo que ao final puxéronse de manifesto cuestións interesantes sobre un personaxe moi atractivo para o seu estudo.

Buceou por moita documentación. Cal destacaría e que foi o que máis lle chamou a atención?

O que máis chamou a miña atención foi a documentación dos libros de actas do Concello da Coruña recollidas no Arquivo Municipal. Foi o meu primeiro traballo con fontes primarias dese tipo e foi do máis interesante. Con esa información puiden ler todas as intervencións realizadas por Peña Novo durante os seus anos como concelleiro. Son moi numerosas e é doado entender o seu pensamento político, pois as súas intervencións e propostas sempre están encamiñadas ao crecemento social, económico e democrático da Coruña, e de Galicia en xeral.

Peña Novo foi o primeiro concelleiro das Irmandades da Fala. A súa obra está publicada, quizais é máis descoñecido o seu labor político?

A súa obra completa, e en especial a relacionada co sector económico, está perfectamente estudada grazas a Manolo Roca, quen foi de gran axuda para iniciarme no estudo de Peña Novo. Pero o apartado político é menos coñecido e non está tan estudado. Certo é que apenas foron catro anos de actividade como concelleiro, mais foi o primeiro considerado nacionalista galego que entrou no aparello político, polo que coido que era interesante e por iso decidín centrarme nese eido. Estudar as propostas políticas dunha persoa sempre nos axuda a aproximarnos máis á súa figura, pois é un reflexo fiel do seu modo de pensamento.

Cal é o valor do Iescha?

É unha asociación imprescindible en Vilalba. Obviamente como historiador gústame coñecer o pasado da miña vila, e para iso o traballo do Iescha é esencial. Coas exposicións de fotos, conferencias, a publicación de libros e un longo etcétera contribúe a que a memoria do pobo non morra, permitíndonos aos máis novos coñecer o noso pasado.

A presidenta destacou que xente nova se involucre. Importa a historia ou falta concienciación?

Ambas. Importa a historia pero falta concienciación. Non é estraño ver na televisión ou nos xornais persoas falando de historia pero sen conciencia ningunha, interpretándoa para os seus propios fins. É un tema controvertido, pois a historia contada dun modo ou doutro varía substancialmente, e unha mentira repetida mil veces pode chegar a moita xente e tomala como certa. Creo que falta concienciación á hora de falar con propiedade, e nisto os historiadores deberíamos tomar un papel activo e buscar unha maior difusión dunha historia veraz que chegue á xente. Deberíamos conseguir facer ver á xente que somos froito do noso pasado, que a historia non son simplemente feitos do pasado, senón que repercute na sociedade e no mundo actual.

E cales son as saídas profesionais agora, cales son as maiores dificultades que ve e cal é o seu reto?

A saída profesional máis clara é a docencia na educación secundaria. É a que sempre busquei e a que continúo a preparar neste momento. O traballo en museos, arquivos, a xestión do patrimonio ou a investigación na universidade son outras saídas a ter en conta na carreira, mais a educación sempre foi o meu obxectivo.

Ten algún outro traballo en mente sobre algún outro persoeiro?

Polo momento voume dedicar a preparar as oposicións, pero no futuro nunca se sabe. Quizais nalgún momento me chame a atención alguén e decida investigar.

"Nunca me perdo as actuacións coa banda de Vilalba, as paixóns non deben esquecerse"

Natural de Vilalba, está afincado en Valladolid. Qué é o que máis bota en falta da capital chairega?

A comida da casa. Ademais de por suposto a familia e as amizades.

Estreábase nas xornadas das Irmandades como conferenciante? Como foi facelo na casa?

Moitos nervios, pero coa seguridade de facelo entre familia e amigos que sempre van apoiar.

Cal é a cita que nunca se perde en Vilalba e por que?

As actuacións coa banda de Vilalba, porque as paixóns non deben esquecerse nunca.

De familia de músicos e de mestres. Leva algo de cada innato?

Pódese dicir que si. Son cousas que veñen no sangue.

Cal é o seu lugar favorito da comarca chairega?

O paseo fluvial de Vilalba. Aínda que ultimamente está un pouco descoidado, é un paseo fermoso en calquera época do ano.

Un libro que sempre recomenda?

El Estado y la Revolución, de Lenin.

Se puidese viaxar no tempo. Que época lle gustaría ver cos seus propios ollos e por que?

O Imperio Romano. Desde pequeniño fascinoume esa época en todos os aspectos.

Un grupo para non deixar de escoitar?

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La MODA), que mestura folk, country e rock and roll.