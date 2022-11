Alba Prol: "Buscaba homenaxear unha profesión que non está recoñecida como merece"

Que pode contar sobre A mestra de escola?

Este documental é unha homenaxe á figura das mestras e dos mestres, sobre todo das mulleres, xa que este é un labor que non está para nada recoñecido en comparación co que se merecen e co traballo tan importante que fan e fixeron ao longo da nosa historia. No filme trátase a figura da mestra rural dende varias perspectivas, incluída a dos ollos das alumnas.

O principal obxectivo co que o realizou foi esa homenaxe?

Si, a homenaxe e o recoñecemento o seu labor, que me parece importantísimo e é algo que se ten que amosar.

Como foi todo o proceso previo que fixo realidade este documental?

O primeiro é que eu proveño dunha familia de mestres, xa que meus pais sono os dous, e máis antepasados meus tamén se dedicaron á ensinanza. De feito, eu son mestra de audiovisual e din clases en varios ciclos. Para facelo fomos contactando con figuras relevantes do sector. Nisto axudounos moito Alexandre Sotelino, doutor en Pedagoxía e profesor da USC. Guiámonos por expertos e así comezamos a realizar as entrevistas, nas casas das protagonistas, e o proxecto foi para adiante ata o seu remate.

Centrámonos en escoller diferentes perfís e persoas de varias épocas; temos tamén unha alumna de 100 anos"

Como foi a selección das historias que saen no filme?

Centrámonos en escoller diferentes perfís e persoas de varias épocas. Temos tamén a unha alumna, que ten agora 100 anos e conta cunha memoria privilexiada, recordando toda a súa etapa escolar. De feito, cando fomos á súa casa invitounos a galletas, choramos, rimos... Gravar foi moi emotivo.

Que importancia cre que ten visibilizar traballos como este?

É moi necesario. A sociedade actual anda a cen, está moi estresada, e é moi necesario saber de onde se vén e como foi o pasado.

Que opina das proxeccións en sitios como a Invernada de Cine de Cabreiros?

É unha actividade que está moi ben e que é moi bonita. Todo o que sexa ir amosar os meus traballos ao rural paréceme algo marabilloso e estou encantada.