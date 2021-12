Alarma vecinal en Abadín tras cuatro robos en viviendas vacías de Labrada

Robos en cuatro viviendas de Labrada, en el concello de Abadín, sucedidos en los últimos días han despertado todas las alertas entre los vecinos de una parroquia muy extensa y con una media de edad elevada, por lo que exigen más vigilancia y control por parte de las fuerzas de seguridad.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, pero los vecinos, e incluso los propios afectados, no saben con seguridad si los robos se cometieron la noche del jueves al viernes o la del viernes al sábado. Los ladrones, que posiblemente tenían vigilados los domicilios, actuaron en casas que son segundas residencias o viviendas familiares vacías, en las que no hay inquilinos habituales todo el año.

"Nosotros sospechamos que tuvo que ser el jueves porque un vecino dio la voz de alarma el viernes por la mañana, porque vio una contraventana destrozada y el cristal de la ventana rota", dice uno de los propietarios de una de las casas afectadas. "No es que esté deshabitada, vivimos fuera pero vamos con frecuencia y en verano estancias prolongadas. Es una casa de aldea, pero cuidada, con una señora que va dos veces al mes", explica este vecino, que ya interpuso la pertinente denuncia ante la Guardia Civil.

"Nada más enterarme llamé a una persona que tenemos al cuidado de la casa y al del seguro y cuando llegaron la puerta de acceso estaba trincada y prefirieron esperar a la Guardia Civil para entrar", dice, mientras relata "un estropicio" que él aún vio con sus ojos este lunes.

De la cocina, se llevaron un calentador "y dejaron todo lleno de cristales". Del comedor, una lámpara de bronce, y de los cuartos de baño, la grifería, que "arrancaron con todo el destrozo que supone", y otro calentador. "También abrieron mesillas, alguna apareció encima de la cama, pero no se llevaron mucho más. Es peor los daños que causaron que el dinero de lo que se llevaron", dice este vecino, que asegura que sintió "mucho fastidio e impotencia". Según sus sospechas, entraron por una ventana y sacaron el material por la parte de abajo de la puerta principal, que destrozaron.

De las cuatro casas afectadas, dos están a poco más de 100 metros, pero las otras están, cada una, a más de un kilómetro y medio de distancia.

"Nós non sabemos nin cando foi. Á casa vai unha rapaza ventilar e controlar un pouco e avisounos o luns pola tarde de que encontrara todo inundado. Arrincaron todos os grifos do fregadeiro, a machado, e romperon as tuberías, por iso estaba todo cheo de auga", dice otro de los afectados, que indica que de su vivienda, la casa que perteneció a sus padres y ahora es de él y sus hermanos, los ladrones también se llevaron el grifo de la bañera, dos radiadores y una televisión. "Revolveron todo e tamén andaron no cadro da luz", dice aún sorprendido con los hechos. En su caso también interpuso una denuncia ante la Guardia Civil.

En las otras dos casas también sustrajeron algún grifo, cazuelas de acero e incluso cables de la luz. "Houbo moito destrozo", dice un vecino de Labrada, que asegura que desde que se produjeron estos robos existe "bastante medo entre os veciños". "É unha parroquia moi grande, con casas moi illadas e en moitas vive unha soa persoa maior. Aquí a media de idade rondará os 70 anos", indica, mientras señala a la necesidad de más vigilancia.