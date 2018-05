Un agujero en un puente que atraviesa el Miño corta la vía de Bazar a Muimenta

Un desplome en el firme de un pequeño puente que atraviesa el río Miño obligó al Concello de Castro de Rei a cortar la carretera que va de la parroquia de Bazar, a Muimenta, ya en el concello limítrofe de Cospeito. La vía, de titularidad municipal, une varios barrios y soporta bastante volumen de tráfico, sobre todo agrícola, ya que es una zona donde se concentran varias explotaciones ganaderas.

Los socialistas de Castro de Rei urgen el arreglo inmediato del puente, "esta vía é moi importante para a parroquia de Bazar", indican. Mientras, desde el Concello aseguran que se actuará lo antes posible para buscar una solución.

"Hai unha fisura no firme que provocou un burato. Non hai problemas estruturais e os túneles de chapa, polos que pasa a auga, non están deformados", indicó el regidor, Francisco Balado, que explicó que la estructura del puente, entre muros, fue rellenada con tierra, que es lo que se ve ahora bajo el firme levantado.

"Estaba sobre aviso porque o firme tiña algún blandón e fómolo ver hai algunhas semanas. Vese que co sobrepeso que soporta fíxose erosión", indicó Balado, al tiempo que anunció que a partir de este lunes tratarán de arreglarlo, probablemente, rellenándolo con hormigón y mallazo en el interior "para facer a estrutura máis consistente".