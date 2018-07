El agua de la traída municipal de Castro de Rei va recuperando poco a poco la normalidad después de que hubiera que restringir el pasado miércoles el consumo humano directo o indirecto al encontrarse elevados niveles de metales pesados. Los últimos análisis revelan que los valores registrados están por debajo del límite establecido, por lo que el Concello está a la espera de que la Consellería de Sanidade dé el visto bueno para levantar la recomendación de no beber agua del grifo.

"Nas analíticas do venres, os valores atopábanse no límite, e nas do sábado, estaban por debaixo", explicó el alcalde, Francisco Balado, que añadió que el lunes se volvieron a tomar muestras y los resultados se conocerán este martes.

Aún así, el Concello se puso este lunes ya en contacto con Sanidade para trasladar desde el laboratorio las últimas muestras y que esta confirme que se puede levantar la restricción de consumo. "Para que todo volva totalmente á normalidade, só falta que Sanidade confirme as nosas analíticas", dijo el regidor.

Una vez que esto ocurra, los vecinos del núcleo de Castro de Ribeiras de Lea y de las parroquias de Duarría, Loentia, Ribeiras de Lea, Matodoso, Triabá, San Xiao de Mos, Ansemar, Viladonga, Quintela, Bendia, Bazar, Outeiro y Pacios podrán usar de nuevo el agua de la traída tanto para beber como para cocinar, algo que se recomendó no hacer después de que se encontraran altos niveles de metales como hierro, plomo y arsénico.

Tras realizar el tratamiento oportuno, los valores fueron bajando, pero se seguirá vigilando para tratar de averiguar el origen del problema.