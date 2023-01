Con el agua hasta las rodillas en Baamonde por un cocido

La tradición anual de un grupo de amigos con integrantes de Cataluña, País Vasco, Mallorca, Madrid o Guadalajara de comer el cocido en el Restaurante Galicia de Baamonde el primer día del año, se tornó en aventura de las buenas, de las inolvidables y cargadas de risas.

"Hace once o doce años que compramos una casa en O Castro, en Begonte, y desde entonces siempre vamos a celebrar mi cumpleaños y el año nuevo con el cocido al Galicia", cuenta Ester, que ejerció un año más de anfitriona, y que este domingo, ante la cantidad de agua que rebosaba por todas partes, no le quedó otra que buscar vías alternativas para no perder la reserva y sentarse como cada año a la mesa.

"Habitualmente vamos andando, pero tal y como estaba el día no era posible. Quisimos ir a coger la A-6 hasta Begonte, pero no pudimos, y al final Jamy –el responsable del restaurante– nos explicó otra opción para llegar por el Cercud", cuenta Ester al otro lado del teléfono.

El grupo de amigos, en el Restaurante Galicia de Baamonde. EP

A la ida, el río Parga ya se había desbordado con las intensas lluvias registradas en las últimas horas, así que decidieron descalzarse y cruzar sin miedo el agua en busca del merecido premio gastronómico. Un momento que quedó plasmado para el recuerdo en las imágenes en vídeo que grabaron este grupo de amigos.

A la vuelta, la situación se había complicado todavía más. El agua había elevado su nivel y la fuerza de la corriente también era mayor. Y ya estaba anocheciendo.

"El agua nos llegaba ya hasta las rodillas. ¡Lo que vale un cocido!", reflexiona con una sonrisa Ester, que disfrutó de la aventura como también lo hicieron el resto de sus acompañantes.

"Ya me dijeron que cada cumpleaños es mejor, pero que este va a ser difícil superar", concluye entre risas una mujer que vivió este 1 de enero rodeada de sus amigos "de toda la vida" una fiesta de cumpleaños difícil de olvidar.