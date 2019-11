Agroamb apoyó en los últimos 20 años 15 proyectos de la USC con 2,5 millones

La firma Agroamb, asentada en Ponte de Outeiro, ha apoyado a lo largo de sus 20 años de historia un total de 15 proyectos de I+D+i de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que han movilizado unos 2,5 millones de euros.

Esas son las cifras que baraja el administrador de la compañía, Severiano Ónega, que ayer recibió en su planta de Castro de Rei al rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Antonio López Díaz; a la vicerrectora del Campus Terra de Lugo, Montserrat Valcárcel, y al regidor de Castro de Rei, Francisco Balado.

Junto a la directora de estrategia de Agroamb, Josefa de León, la comitiva visitó las instalaciones de una empresa dedicada a la valorización de residuos que en la actualidad genera medio centenar de puestos de trabajo directos, según indicó Ónega, quien precisó que para su proyecto empresarial era y sigue siendo «fundamental» la colaboración con la universidad.

En este sentido, el gerente de Agroamb explicó que la buena sintonía que mantiene con la USC se canalizó a través de investigaciones de los departamentos de Producción Vegetal y Edafología y Química Agrícola en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería del Campus de Lugo, o con el grupo de investigación de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos.

"A través deles desenvolvemos proxectos sobre o emprego de lodos de depuradora urbana no cultivo da rotación do millo e ray-gráss italiano; sobre desenvolvemento de estratexias para a integración ambiental de mesturas de lodos de depuradora, cinzas de combustión madeireira e materiais adicionais; e sobre o potencial metanoxénico de residuos orgánicos industriais", enumeró Severiano Ónega, quien indicó que la visita del rector "é para nós un motivo de estímulo para seguir traballando".



Una colaboración por la que también apuestan y quieren mantener desde la USC. Así, su máximo responsable destacó el compromiso de la empresa chairega con la investigación y la transparencia del resultado del trabajo que desarrollan conjuntamente con los laboratorios universitarios, ya que esta actividad empresarial "multiplica o valor do labor feito nas universidades", dijo.

"O éxito aínda é maior e ten máis valor engadido cando todas estas accións se fan apostando polo uso circular, o desenvolvemento sostible, eliminar residuos e por ofrecer saídas alternativas a produtos residuais", añadió Antonio López, quien considera "esenciais iniciativas como as que constitúe Agroamb para que as universidades poidan cumprir a súa función".

A nivel municipal, la presencia de la compañía también tiene una gran importancia y repercusión para el Concello de Castro de Rei, tal y como manifestó su regidor, Francisco Balado, quien felicitó a Severiano Ónega "por estes 20 anos de traballo cunha dobre vertente".



"Por un lado pola creación de emprego e, polo outro, polo seu labor de transformación de residuos e o que isto supón para o rural", indicó el alcalde, quien le deseó que pueda cumplir "moitos anos máis".

COLABORACIONES. Antes de la conclusión de la visita, el administrador de Agroamb, Severiano Ónega, avanzó que las últimas colaboraciones con la USC se seguirán centrando en el ámbito de la investigación.

En esa misma línea de trabajo de las últimas dos décadas, la compañía chairega acaba de contratar con la universidad un estudio sobre lodos en la localidad de Sobrado dos Monxes.