Agadic apoya 'Starmucks', el nuevo guion de Gaitafilmes que dirigirá Andrés Goteira

Tras la buena acogida de Dhogs, el equipo de Gaitafilmes ya tiene una nueva película en cartera, Starmucks, un thriller que dirigirá también Andrés Goteira. El proyecto, en fase de desarrollo, acaba de recibir el apoyo de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), con una subvención de 18.133,16 euros.

"Temos unha primeira versión do guión e coa axuda de Agadic revisarémolo e quizais poidamos contratar un guionista para melloralo e buscar coprodutores", explica Andrés Goteira, que también quiere darle forma a un teaser que sirva para presentar su idea. "Síntome mellor coas imaxes" asegura el director meirego, que este mismo mes participaba en el València Pitch Forum, un encuentro del sector donde el proyecto de Gaitafilmes fue seleccionado por la organización.

"Vas tendo opinións do proxecto, sabendo o que lles gusta e facendo contactos para o financiamento ou a distribución, o que axuda a orientar a nova película", resume Goteira sobre su participación en estas jornadas, en las que el intercambio con otras personas de la industria le ha ayudado a "saber contar" de qué va su segundo largometraje.

"É un thriller especial, onde se recollen as tres dimesións dun personaxe", precisa Goteira, a quien la experiencia vivida con Dhogs, igual que al resto del equipo, les ha servido para ir dirigiendo sus pasos en el largo proceso creativo de Starmucks, que aún está en fase de preproducción.

"A subvención de Agadic é un primeiro paso, seguiremos buscando axudas á produción, como as do Icaa, e o ideal sería poder contar co apoio dunha produtora grande e con experiencia", precisan desde Gaitafilmes, que tiene varios proyectos más en distintas fases de desarrollo.

Así, trabajan también en el documental Welcome to ma maison, un largometraje "totalmente diferente" que cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia y la TVG. "Faltan cousas por rodar, pero estou contento co material que temos", apunta Goteira, que también dirige esta creación que esperan tener lista a finales del verano de 2020 y que sigue las "desventuras de Igor Fernández, un actor que, tras un colapso emocional, decide alejarse de la interpretación por un tiempo", tal y como recoje la sinopsis del proyecto.

Además, Goteira dedica una parte de su tiempo a El monstruo, un largometraje "experimental". "Téñolle ganas", asegura el director de una cinta para la que Gaitafilmes también busca financiación.