Afronta dos años por abuso sexual a una joven ebria en un bar de Guitiriz

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo celebró este miércoles un juicio contra un hombre, de 34 años de edad, acusado de abusar sexualmente de una joven que se encontraba en estado de embriaguez. Los hechos sucedieron supuestamente hace tres años en un bar de Guitiriz y la versión del acusado –que afronta dos años de cárcel– no trascendió, ya que la vista se celebró a puerta cerrada. El juicio todavía no quedó visto para sentencia porque no estaban presentes todos los testigos, por lo que se retomará próximamente.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 2 al 3 de noviembre de 2019, cuando el acusado coincidió con la víctima en un bar y se acercó a ella. Según mantiene la Fiscalía, la mujer se encontraba sentada en un taburete y el acusado, "con el fin de satisfacer sus deseos lúbricos y aprovechándose del estado de semiinconsciencia de la joven por la previa ingesta de bebidas alcohólicas", la besó en la cara y en los labios, llegando a realizarle tocamientos y a morderla en el costado izquierdo. El ministerio público afirma que el hombre hizo caso omiso "de la escasa voluntad de la chica", que incluso lo abofeteó para que parase.

El acusado mantuvo su actitud hasta que llegó una amiga de la chica y, al ver el estado en el que se encontraba, la recogió y la llevó a su casa. Como consecuencia de estos hechos, tal y como argumenta la Fiscalía, la víctima sufrió varios hematomas y erosiones, por lo que tuvo que recibir asistencia médica y tardó un total de siete días en recuperarse.

La mujer denunció los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Vilalba el 7 de noviembre de 2019 y ratificó su denuncia en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la misma localidad trece días más tarde.

En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio fiscal acusa al hombre de un delito de abuso sexual del artículo 181 del Código Penal y solicita para él una condena de dos años de prisión, así como una medida de libertad vigilada durante dos años más, una vez que cumpla la pena de cárcel. La acusación pública pide también que el hombre no se pueda aproximar a la denunciante ni comunicarse con ella por un periodo de cuatro años y que le abone 350 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones.