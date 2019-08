Los afectados por el parón de la central de As Pontes pedirán soluciones a Industria

Los afectados por el parón de la central térmica de As Pontes, que suma ya casi cuatro meses de inactividad por el elevado precio de los derechos de emisión de CO2, acordaron exigir soluciones al Ministerio de Industria en un encuentro que se producirá el próximo 10 de septiembre.

El regidor pontés, Valentín González Formoso, indicó el miércoles en el transcurso de una nueva reunión entre alcaldes -en esta ocasión acudieron representantes de los concello de Vilalba, San Sadurniño, Valdoviño, Ferrol, Fene, Narón, Xermade, Cariño, As Somozas, A Capela, Ortigueira, Moeche, Cerdido, Pontedeume, Cabanas y Lugo-, que en ese encuentro en Madrid se entregará en el ministerio un documento firmado por 19 regidores de las comarcas de Ferrolterra, Terra Chá y A Mariña lucense "afectadas tamén pola situación que atravesa a térmica pontesa", y unidas en la procura de soluciones conjuntas.

González Formoso concretó que en ese documento se exigirán medidas para que "unha central que está adaptada á normativa ambiental europea máis esixente non teña que sufrir por culpa da especulación dos prezos do CO2".

Los afectados por el parón de la central térmica de As Pontes exigen soluciones

"Non se pode permitir que o aire que respiramos poida ser unha mercadoría como o petróleo ou as xoias. Un aire que se está comercializando a 25 euros por tonelada provocando que a central térmica estea parada e teña un futuro negro como o carbón", abundó el regidor pontés, quien pronostica que esta problemática que afronta la central de As Pontes "afectará tamén a moitas outras industrias galegas e estatais" dentro de muy poco tiempo.

Además de los representantes políticos, González Formoso estuvo acompañado en la reunión del miércoles por el presidente del comité de empresa de Endesa, Luis Varela, y por el presidente de la Asociación del Colectivo de Transportistas del Carbón (ACTC), Manuel Bouza Cholo, quien concretó que los camioneros tienen intención de iniciar en los próximos días nuevas protestas.

"Aínda non podemos concretar datas, o xoves teremos unha nova reunión cos transportistas, o que si podemos avanzar é que haberá encerros nos concellos das Pontes, Ferrol e tamén en Vilalba", explicó Bouza.

Todos los agentes implicados en esta problemática pondrán sus ideas en común el viernes, en la reunión de la comisión coordinada por el Concello, de la que se espera que salgan medidas conjuntas en una lucha de todos.