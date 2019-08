El grupo de trabajo local en el que se integran sindicatos, empresarios, asociación de transportistas y Ayuntamiento de As Pontes ha acordado este viernes el calendario de acciones en defensa de "una transición energética justa".

El objetivo, destaca el Ayuntamiento en un comunicado de prensa, es "defender la economía en el territorio vinculada a la producción de energía eléctrica y establecer medidas que permitan retomar, de forma inminente, actividad productiva de la central térmica de As Pontes, tales como la regulación del mercado de CO2 o la eliminación del céntimo verde así como otras acciones para paliar la situación de los sectores más afectados".

Por su parte, el presidente de la asociación del colectivo de transporte del carbón, Manuel Bouza, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que en este momento "hay que tirar del carro" y "remar todos en la misma dirección".

En la reunión participaron representantes de la Asociación de Empresarios SEARA, de la Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo), de la Asociación do Colectivo de Transportistas do Carbón das Pontes, miembros de UGT, CC OO y la CIG, en representación de las empresas auxiliares, el presidente del comité de empresa, la concejala de Industria e Emprego, en representación del Ayuntamiento y un representante de cada uno de los grupos políticos con presencia en la corporación municipal.

CALENDARIO. Todas las partes acordaron convocar una asamblea el día 9 de septiembre, a las 20.00 horas, en la que se procederá a la lectura de un manifiesto en defensa de una transición energética "gradual y menos perjudicial para los sectores afectados".

Esta asamblea terminará con un encierro en los ayuntamientos de As Pontes, Ferrol y Vilalba, promovido por la Asociación do Colectivo de Transportistas do Carbón das Pontes.

Para el día 10 está previsto que una delegación de los 21 alcaldes de las provincias de A Coruña y Lugo que firmaron un manifiesto en julio, junto a representantes de las asociaciones empresariales pontesas, de la asociación de transportistas, del comité de empresa y sindicatos, se desplacen hasta Madrid para entregar este documento en el Ministerio de Transición Ecológica.

El grupo también acordó realizar una concentración ciudadana el 13 de septiembre a las 12.00 horas en Santiago, ante la sede de la Xunta de Galicia, movilización que se trasladará el 16 a Coruña, a la misma hora, ante la Subdelegación do Goberno.

Mientras, el 19 de septiembre habrá una manifestación por las calles de As Pontes que irá acompañada de un paro de una hora del sector comercial, hostelero y empresarial de la localidad y una jornada de 24 horas de huelga en las auxiliares, promovida por UGT, CC OO y CIG.