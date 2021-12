Afectados por los eólicos piden parar los 5 proyectos en marcha en Terra Chá

"É indispensable que estes proxectos non sigan adiante porque sería a fin de moitos gandeiros", así explicaba este miércoles Nuria Pumares , una ganadera de Cazás (Xermade) con una explotación de 150 reses, que de llevarse a cabo los parques éolicos en tramitación hasta el momento en la comarca, un 90% de sus terrenos se verían afectados "pois a granxa quedaría encaixada entre dous muíños", afirmó.

Esta xermadesa se manifestó en Vilalba junto a una docena de vecinos que estuvieron arropados por la plataforma Eólica Así Non y el Sindicato Labrego Galego (SLG).

Los afectados pidieron paralizar los proyectos de los cinco parques en tramitación en la comarca chairega: Mistral, que abarca Xermade, Guitiriz y Vilalba; Boura, en Abadín y A Pastoriza; Ventisca, en Pol; Ruliña, que afecta a Abadín, Cospeito y A Pastoriza;y Santuario, en Guitiriz, Vilalba, Xermade y As Pontes.

"Xa temos máis de 4.000 eólicos en Galicia e queren instalar outros tantos, pois teñen previsto montar 300 parque novos. É un abuso e non estamos dipostos a aceptalo", destacó Carlos Montero, vecino de Muimenta, quien mostró su preocupación si el parque Ruliña sale adelante.

"No noso caso afectará ao polígono industrial da localidade coas consecuencias económicas que iso implica", añadió.

Los afectados precisaron que no están en contra de las energías renovables, "pero que as cousas hai que facelas ben e non levarse todo por diante. Nos terreos que queren ocupar vivimos xente e está en xogo o medio de sustento de moitas familias", apuntó Branca Villar, de Labrada (Guitiriz).

Eólica Así Non convoca movilizaciones en toda Galicia para el día 11 a las 12.00 horas. En Terra Chá se celebrarán frente a la casa de la cultura de Vilalba y en la Praza do Concello de Meira.