A música é unha arte que pode vivir en nós ou con nós. Porque hai quen a escoita e a goza, pero tamén quen a vive e a sente, facéndoa súa e converténdoa nunha vía de expresión. Así lle acontece a Lidia Lamas, coñecida no mundo da música como Lidia LChao, unha artista cospeitesa que fai pouco máis de dous anos comezou a asistir a clases de canto en Lugo que acabaron derivando nun cambio de vida e nunha afección que se foi convertendo en paixón e prioridade. "Adícome a ela por completo compatibilizándoa cun traballo a media xornada", explica Lidia, que agora reside en Santiago de Compostela, onde se forma musicalmente.

O seu día a día xira en torno á musica, na que centra agora a súa vida co obxectivo de aprender e formarse de cara a proxectos profesionais. O primeiro deles viu a luz o pasado venres baixo o nome Prende o lume, un rap que fixo a raíz dun concurso organizado polo produtor musical MisterMyr e que se sae das composicións habituais que se escoitan na súa voz.

"É unha versión de Lidia que nin eu mesma coñecía, foi unha maneira de autodescubrirme", confesa LChao, quen se sorprendeu a si mesma e agarda que, do mesmo xeito, o faga coas persoas que a escoiten.

A súa primeira composición, cunha letra integramente escrita por ela e unha base instrumental que foi adaptando xunto a MisterMyr, aborda unha problemática social que cada día resoa máis forte: a violencia de xénero. "Fala de situacións que se van vivindo polo feito de ser muller, tamén vai ligado ao feminismo e á necesidade de cambio social nese sentido", explica Lidia, que emprega este tema para expresar sentimentos pouco habituais no seu día a día, como a rabia ou o enfado.

Precisamente esas sensacións que experimenta pouco foi coas que tivo que familiarizarse para poder entrar no papel que precisaban para o videoclip, unha experiencia "moi guai" na que contou coa axuda dun círculo de amigos que lle axudaron a afrontar o reto coa confianza e a seguridade necesarias. "Sentinme moi agradecida e contenta por ver que hai xente que está apoiando isto", apuntaba Lidia tras unha gravación que se estendeu durante tres xornadas para captar tomas individuais e colectivas que deran forma e sentido á peza final.

Con esa confianza, LChao afronta tamén as súas actuacións en directo, coas que xa se sente familiarizada e cuxa andaina comezou na capital galega, nun festival organizado polo Centro Xove de Creación Cultural.

"Levábao moi ensaiado e axudoume a controlar os nervios", recorda a artista cospeitesa, que experimenta coa música unha sensación de calma que lle axuda a enfrontarse a cada actuación. "Antes de subirme a un escenario estou nerviosa, pero en canto o fago xa se me pasa, o corazón volve desacelerárseme e ao empezar a cantar eses nervios baixan", confesa Lidia.

Pero coma sempre, hai algunha excepción que confirma a regra e neste caso foi a actuación que Lidia ofreceu en Cospeito no festival Asubíos da Chaira. "Foi o bolo para o que máis nerviosa me puxen, antes de saír estaba co corazón a mil", relata esta moza natural de Muimenta, que se tranquilizou cando do outro lado do escenario sentiu a ilusión dos seus veciños, amigos, familiares e persoas que a viran crecer e que agora descubrían unha nova Lidia.

"Foi a oportunidade para presentar a esa Lidia que son agora, a que se adica a cantar, tocar e facer cousas que antes non facía", narra LChao sobre unha experiencia coa que se sentiu "infinitamente agradecida e moi feliz" na terra onde medrou.

Ademais dos proxectos individuais, Lidia é vocalista do grupo Liskadakí, que dará o seu primeiro concerto en setembro

Santiago

Pero na súa cidade adoptiva, na que agora desenvolve a súa vida, en Santiago de Compostela, tamén está arroupada por un círculo entre o que se atopa o grupo Liskadakí, do que é vocalista. Un proxecto de cinco rapazas que comezará a rodar en setembro, cun primeiro concerto na capital galega e un primeiro tema ao que irán sucedendo outros, ligados ao rock-funk, cos que agarda pasarse polas terras lucenses.

A nivel individual, Lidia LChao confía en seguir avanzando acompañando a súa voz da guitarra, para o que tamén está recibindo clases e coa que se axuda nas súas covers que comparte nas redes sociais, a mesma vía que emprega para ir relatando a súa experiencia e novidades musicais nas que agarda "ir sacando máis música", sen unha data marcada no calendario, pero coa clara proposta de confiar no seu novo rumbo e as oportunidades que se suman á calma, paixón e prioridade na que se converteu a música para LChao.