Advierten de que Muras perderá 500.000 euros al repotenciarse los parques eólicos

La asociación de propietarios de terrenos eólicos Ventonoso advierte de que el Concello de Muras perderá 500.000 euros al año de ingresos del canon eólico si se completa la repotenciación total de los parques eólicos y pide un cambio "urxente" de la normativa de la Xunta para evitar una "debacle" económica.

En una reunión informativa celebrada en el municipio, el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, explicó la repotenciación en curso de los parques de Iberdrola, Muras I y Muras II, ya en proceso de alegación pública hasta el 15 de octubre.

"Estes parques pasarán dos 74 aparatos a unicamente once de 4,3 MW de potencia, de novas ubicacións. Aparte de que moitos propietarios onde están ubicados os aparatos a desmantelar deixarán de cobrar polo aluguer do solo cando os quiten, a repotenciación suporá unha caída importantísima nas arcas do Concello, xa que o canon eólico regulado pola Xunta págase por número de aparatos e non por potencia", explicaron desde el colectivo.

En cifras

De los 380 aerogeneradores actuales instalados en el municipio de Muras, que generan un canon eólico de 2.242.000 euros para la Xunta, que transfiere al Concello un 25% aproximadamente, unos 560.000 euros al año, se pasará a 55 molinos.

"O canon caerá previsiblemente ata 225.000 euros para a Xunta, que ingresaría ao Concello apenas 56.000 euros. É unha debacle económica para as arcas municipais polo descenso de muíños, a pesar de que a potencia instalada sería a mesma e a rendibilidade dos parques maior", dicen.

Desde el colectivo, junto a Unións Agrarias, animan a los vecinos a presentar alegaciones y a clarificar la situación de todas las fincas e instan a los propietarios a pedir compensaciones y a "facer valer o terreo recualificado urbanisticamente como solo de infraestruturas enerxéticas á hora de negociar os novos prezos coa empresa nas novas ocupacións, xa que a diferencia da primeira instalación do parque xa non son solos rústicos agropecuarios".