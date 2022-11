Adjudicadas las obras de restauración de los frescos de la iglesia de Os Vilares

La Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades acaba de adjudicar, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, los trabajos para realizar la restauración de las pinturas murales de la iglesia de San Vicenzo de la parroquia guitiricense de Os Vilares, cuyo estado fue objeto en los últimos años de varias campañas para hacer un llamamiento de cara a su conservación por su alto valor artístico.

El proyecto, a cuyo proceso de licitación concurrieron cuatro empresas, se adjudicó finalmente a la firma pontevedresa Crea Restauración SL, con un presupuesto de 62.867,26 euros, Iva incluido. Este estará cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y contará con dos anualidades, la de 2022, dotada con 22.003,54 euros, y la de 2023, con 40.863,72.

El plazo de ejecución es de seis meses y, aunque la empresa adjudicataria ya empezó a preparar el templo para iniciar la recuperación de los frescos, los trabajos podrían empezar en un par de semanas, tal y como explicaron desde Crea Restauración, ya que se encuentran terminando el proyecto final, el cual tendrán que remitir a la Xunta para que le dé el visto bueno.

Las pinturas murales se enmarcan dentro de los cánones del gótico hispanoflamenco y están datadas en el siglo XVI. Actualmente se encuentran muy deterioradas debido al paso del tiempo, la humedad en los muros de la iglesia y los sucesivos procesos de encalado que se realizaron a partir del siglo XVII. Así, apenas se conservan unos restos en los muros norte y sur de la entrada del templo.

Por ello, las obras se centrarán en la eliminación de elementos ajenos a la obra, retirar los caleados y suciedad y consolidar e reintegrar las pinturas tanto a nivel volumétrico como cromático.

REIVINDICACIONES. El proyecto de restauración fue muy bien acogido por la asociación Lareira de Soños de Os Vilares, que promovió diversas acciones para hacer un llamamiento para dar a conocer y conservar los frescos de la iglesia parroquial. "Polo menos con esto conseguimos que non se sigan deteriorando. Así si se pode salvar o esencial deses frescos, que son de moitísima calidade artística", explican desde la entidad.

La campaña para reivindicar estas pinturas murales se remonta ya al 2015 y contó con varias líneas de acción. Se repartieron dípticos informativos y la artista Viki Rivadulla diseñó unos carteles con el lema Salvemos os frescos dos Vilares. También se elaboró un spot publicitario, se fue a dar charlas a la facultad de Humanidades de la Universidade da Coruña, hubo «chamadas e cartas» a distintos estamentos y se convocó un certamen poético.

Lareira de Soños también llevó esta iniciativa al Parlamento gallego, concretamente a la comisión de cultura a través del BNG, y se aprobó, «cos votos a favor do BNG, as Mareas e o PP e a abstención do PSOE», iniciar los trámites para poder llevar a cabo la restauración.